​Слушаем. Топ-6 музыкальных альбомов декабря

Декабрь приносит не только новогоднее настроение, но и приятные сюрпризы от отечественных и зарубежных музыкантов. Пора готовиться к Новому году: покупать подарки, искать компанию на главную ночь года и составлять праздничный плейлист.



Дима Билан. Эгоист



Дата выхода: 1 декабря 2017

Жанр: поп, R&B, синти-поп

В пластинку войдет 11 треков. "Поиск подлинного Я" - вот как описывает музыкант свое очередное творение. Претенциозное название Билан объясняет тем, что после недавнего юбилея он решил "начать с нового листа", а "эгоизм здесь - лишь необходимая мера ухода от быта и суеты, чтобы ничто не отвлекало от Главного". Пока можно послушать уже вышедший трек "Девочка, не плачь".

Аквариум. Symphonia БГ

Дата выхода: 1 декабря

Жанр: фолк-рок, блюз-рок, регги

О новом альбоме группа заявила 17 ноября, но впервые концертная программа "Symphonia БГ" была представлена осенью прошлого года в Санкт-Петербурге. Релиз "Аквариум" подготовил вместе с симфоническим оркестром "Виртуозы Киева". Пластинка выйдет в цифровом виде и на компакт-дисках. Руководил процессом выхода "симфонии" Милош Елич, известный украинский музыкант, участник группы "Океан Ельзи".

Карандаш. Ролевая модель

Дата выхода: 8 декабря

Жанр: хип-хоп

14 новых композиций представит рэпер Карандаш. Альбом обещает удивить фитами с Ёлкой и Звонким. Уже сейчас исполнитель представил треклист и обложку с изображением композитора Ференца Листа. Первый сингл "Королева" и клип на песню "Розетка" уже есть в сети.

Eminem. Revival

Дата выхода: 15 декабря

Жанр: рэп, хип-хоп

От ожидания этого альбома у фанатов уже сносит крышу. По всей видимости, Walk On Water, вышедшая 10 ноября — это первая песня с нового альбома, на припеве которой предстает во всей красе Бейонсе. Над музыкальной составляющей работали Рик Рубин и Скайлар Грей. В предвкушении релиза бога рэпа посмотрите его недавнее живое выступление со Скайлар в эфире вечернего шоу, в котором они объединили Walk On Water со старыми хитами Stan Love the Way You Lie.

U2. Songs of Experience

Дата выхода: 1 декабря

Жанр: рок, постпанк, нью-вейв

Критики уже послушали новый альбом и в восторге. "Сильнейший в этом столетии" - так о нем отозвались эксперты музыкальной сферы. Альбом Songs of Experience станет 14-ой студийной работой ирландцев. В сети уже есть первый сингл You’re the Best Thing About Me. На этот раз, с группой работали разные продюсеры, включая Стива Лиллиуайта, Райана Теддера, Джекнайфа Ли, Джулона Томаса и Энди Барлоу. А пока посмотрим видео на трек The Blackout.

N.E.R.D. No_One Ever Really Dies

Дата выхода: 15 декабря

Жанр: рок, фанк, хип-хоп

Созданная вокалистом и барабанщиком Фарреллом Уильямсом группа анонсировала новый альбом на 15 декабря. No_One Ever Really Dies станет первым альбомом исполнителей за семь лет. Недавно группа представила совместный с Рианной сингл и клип Lemon. Треклист включит в себя 11 дорожек. Помимо фита с Рианой на пластинке появятся Эд Ширан, Фьюче, Кендрик Ламар и другие.

