​Соло Соло. Почему нужно посмотреть очередные "Звёздные войны. Истории"

24 мая в российский прокат выходит фильм Рона Ховарда "Хан Соло: Звёздные войны. Истории". Несмотря на опасения фанатов, сольный проект одного из любимейших персонажей франшизы удался.

Хронологически события фильма происходят между "Эпизод III: Месть ситхов" и первым спин-оффом "Изгой-один". Это история превращения юноши Хана в Хана Соло, капитана легендарного "Сокола тысячелетия".

Отдалённая планета Корелия — во власти имперского режима, процветает коррупция и репрессии со стороны оккупантов. Влюблённые Хан и Кира встают на путь криминала, а вскоре и разлучаются. Хан хочет стать крутым пилотом и вернуться за Кирой. Ради этого он идёт в Имперскую лётную академию, потом дезертирует и связывается с контрабандистами. Но при этом знакомится с Чубаккой, который станет его лучшим другом.



Молодой Хан ввязывается в любые авантюры, способные принести ему деньги для приобретения корабля. Он настоящий романтик, только много позже он превратится в циничного Соло, лучшего космического контрабандиста.

Фанаты с прохладой отнеслись к новому фильму и ждали его настороженно, многие вовсе призывали бойкотировать "Хана Соло". Во-первых, из-за творческих разногласий проект покинули режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Их заменил Рон Ховард, которому пришлось в рекордные сроки переделать почти всё. Во-вторых, на роль Соло утвердили почти никому не известного Олдена Эренрайка, и слабо верилось, что он сможет заменить Хариссона Форда в роли культового персонажа.

В фильме не будет никакой борьбы добра со злом и классического противостояния джедаев и ситхов. Это первая картина франшизы, где не стоит на кону судьба восстания, и нет "Звезды смерти". Более того, здесь нет вообще никакого упоминания о Силе. Главный герой не ищет артефакты и не спасает галактики. Конечно, он противостоит Империи, но вовсе не из идейных соображений, а потому что ему очень хочется денег.

Критики говорят, что фильм будет интересен и фанатам (они найдут там огромное количество сюрпризов, отсылок к предыдущим частям и просто крутых моментов, характерных для "ЗВ") и тем, кто мало знаком с персонажами и сюжетами.



Почти в один голос критики говорят, что настоящим украшением картины стали молодой Лэндо Калриссиан, предыдущий владелец "Тысячелетнего сокола", и его дроид L3.



Первого сыграл Дональд Гловер, знакомый зрителю по ситкому "Сообщество", сериалу "Атланта". У него получился яркий, харизматичный и обаятельный мошенник. Lucasfilm уже объявил, что он станет героем следующего сольного фильма.

Дроид L3 — новый герой "Звёздных войн" — ещё более интересный персонаж. Это существо женского пола, которое борется за равноправие роботов, за словом в карман не полезет и может на раз заткнуть любого. L3 постоянно чем-то недовольна и делает желчные замечания.

Многие авторитетные рецензенты согласились с тем, что Олден Эренрайк отлично справился со своей непростой ролью. Несмотря на довлеющий образ Хариссона Форда, молодому актёру удалось создать своего Хана Соло, в котором, впрочем, угадываются знакомые черты.

На просторах вселенной "Звёздных войн" авторам удалось создать новую концепцию и примирить с ней фанатов. "Хан Соло" получился прекрасным космическим вестерном, с кучами удивительных существ и планет. Это классический приключенческий фильм с мрачноватым тоном, отсылающим к 1940-м и невероятными сценами с перестрелками и погонями.





Фото: www.kinopoisk.ru.