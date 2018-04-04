​Стали известны участники всероссийского театрального фестиваля имени Золотухина на Алтае

Молодёжный театр Алтая обнародовал список участников III Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, который пройдет в конце сентября в Барнауле.

Приглашения театрам были разосланы ещё в прошлом году. В МТА отмечают, что "поток театров и спектаклей был несравнимо большим, и в этом нет ничего удивительного: фестиваль растет, развивается, набирается сил".



Членами экспертного совета фестиваля в этом году стали известные специалисты и практики театра Валентина Головчинер (Томск), Яна Глембоцкая (Новосибирск), Олег Пермяков (Барнаул). Из всех заявок они отобрали 16 театров страны, спектакли которых войдут в фестивальную афишу.

Театры представят в конкурсной программе спектакли самых разных жанров и форматов: в афише драмы и комедии, фантастический детектив и психологический триллер, судебная исповедь и фарс, интенсив по поиску себя в этом мире и диалоги, опера, балет, танцы на льду для драматических артистов.

Зрители увидят спектакли по пьесам классических и современных зарубежных и русских авторов. Показы состоятся на больших и малых сценах главных площадок города. Гостей помимо МТА принимают краевой театр драмы и музыкальный театр.

Абхазский государственный драматический театр — Ф. Искандер "Кролики и удавы", режиссер Мадина Аргун.

МТА В.С. Золотухина — "Карьера & фортуна" по роману И. Гончарова "Обыкновенная история", режиссер Марина Шелевер.

Алтайский краевой театр драмы — М. Булгаков "Зойкина квартира", режиссер Алексей Логачев.

Альметьевский татарский государственный драматический театр — Ж.-Б. Мольер "Лекарь поневоле", режиссер Елена Кузина.

Бийский городской драматический театр — "Здравствуй, мама!" по киносценарию А. Володина "Дочки-матери", режиссер Марина Шелевер.

Глазовский драматический театр "Парафраз" (Удмуртия) — "Приключения супер-Толика" по мотивам повести Ю. Томина "Шел по городу волшебник", режиссер Дамир Салимзянов.

Казанский государственный театр юного зрителя — Н. Гоголь "Нос", режиссер Туфан Имамутдинов.

Кемеровский театр для детей и молодежи — Ж. Жироду "ELECTRE/ЭЛЕКТРА", режиссер Ирина Латынникова.

Мирнинский театр (Республика Саха, Якутия) — М. Хейфец "Спасти камер-юнкера Пушкина", режиссер Александр Свечников.

Московский театр "Школа современной пьесы" — Н. Гоголь, В. Жук "Шинель/Пальто", режиссер Иосиф Райхельгауз.

Новосибирский театр "Старый дом" — "Головлевы" по роману М. Салтыкова-Щедрина, режиссер Сергей Федотов.

Няганский театр юного зрителя (Ханты-Мансийский АО — Югра) — Т. Слободзянек "Наш класс", режиссер Александр Баргман.

Орский государственный драматический театр — С. Мрожек "Пешком", режиссер Валерий Кове.

Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола — Кобо Абэ "Женщина в песках", режиссер Олег Степанов.

Санкт-Петербургский театр "Суббота" — "#ПрощайИюнь" по пьесе А. Вампилова "Прощание в июне", режиссер Андрей Сидельников.

Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская" — М. Горький "Васса", режиссер Сергей Стеблюк.

Фестиваль пройдет в Барнауле 25-30 сентября.

Фото: архив МТА.