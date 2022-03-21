В алтайской «Шишковке» покажут спектакли по стихам поэтов-эмигрантов и повести Достоевского

23 марта в 18:30 здесь пройдет музыкально-поэтический спектакль по стихам поэтов-эмигрантов, а также стихам, песням и воспоминаниям Александра Вертинского «Это вам говорю из Парижа я…».
24 марта в 19:00 зрителям покажут литературную композицию по произведениям омского и барнаульского поэта Вильяма Озолина.
25 марта в 19:00 Литературный театр повторит спектакль «Дядюшкин сон» по произведению Федора Достоевского. По признанию некоторых исследователей, эта повесть изначально была задумана как пьеса и идея ее написания пришла русскому гению после посещения Барнаула.
Вход на спектакли свободный, 14+.
Напомним, в библиотеке им. Шишкова продолжается книжный фестиваль «Издано на Алтае». На этой неделе там пройдут разнообразные мастер-классы, презентации книжных новинок, турниры по настольным играм, ярмарки и многое другое. Сводную программу можно посмотреть здесь.
Одним из главных событий фестиваля станет встреча с писательницей Верой Богдановой — создательницей бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари».
Пройдет она 26 марта в 16:00. С Богдановой обсудят тему «Через призму травмы: новые реалии в литературе и обществе».