Театр в кинотеатре. Где посмотреть спектакли фестиваля "Золотая маска"

15 апреля на новой сцене Большого театра в Москве подвели итоги национального театрального фестиваля «Золотая маска». В этом году в его афише было 70 городов и 236 показов. Барнаульцы тоже смогут увидеть лучшие спектакли страны — на большом экране кинотеатра «Галактика».

«Золотая маска» — это давно уже не только традиционные фестивальные показы, но и внеконкурсная программа, творческие встречи, перформансы. В этом году для тех, кто не смог посетить фестиваль в Москве, запустили спецпроект «“Золотая маска” в кино». Кинотеатры по всей России (более чем в 60 городах) покажут на большом экране аншлаговые постановки «Золотой маски» — спектакли, которые бьют рекорды по кассовым сборам в столичных театрах.

Барнаульская сеть «Киномир» поддержала этот проект, и уже 24 апреля представит первый спектакль — «Иванов». Это пьеса Чехова в постановке модного режиссера Тимофея Кулябина в Театре Наций, которая собрала семь номинаций на «Золотую маску».Фестиваль анонсирует ее как «тонкую и филигранную работу, в которой уникальный актерский ансамбль существует в лучших традициях психологического театра». В главных ролях Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.

15 мая в Барнауле покажут спектакль, у которого уже есть «Маска», — «Коварство и любовь» Льва Додина с Данилой Козловским, Ксенией Раппопорт и (да, снова) Елизаветой Боярской. Эту постановку по романтической трагедии Шиллера критики называют изысканной, эстетически безупречной. «Додин давно не высказывался так красиво, жестко и лаконично одновременно, — писал о премьере журнал “Афиша. Санкт-Петербург”.— Ни единой бытовой интонации, ни одной лишней детали реквизита на сцену не проникло».

Следующий номинант этого года — «взрывной и визуально насыщенный» спектакль Юрия Бутусова «Барабаны в ночи». Бутусов — один из самых обсуждаемых режиссеров и экспериментаторов российской театральной сцены. Актриса Анастасия Лебедева получила «Золотую маску-2018» за женскую роль второго плана в этом спектакле. Его у нас покажут 29 мая.

Факт

В 2009 году лауреатами «Золотоймаски» стали актеры алтайского театра драмы Наталья Макарова и Александр Хряков. Им вручили cпециальный приз жюри за дуэт в «Войцеке » — прославленной и скандальной постановке Владимира Золотаря.