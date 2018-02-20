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​Театр музкомедии устроит детям "Звездный час"

2018/02/20 16:05

В марте Алтайский государственный театр музыкальной комедии запускает новый проект для юных зрителей "Звёздный час".


Каждое воскресенье на самой маленькой сцене театра в фойе второго этажа каждый ребенок сможет продемонстрировать свои таланты. На один час (до начала представления, с 10:00 до 11:00) маленькие зрители сами превратятся в артистов и почувствуют себя настоящими звездочками. Можно спеть, станцевать, прочитать стихи или показать сценку.

Тем, кто желает принять участие в проекте "Звёздный час", нужно будет прийти в театр к 10:00, зарегистрироваться, получить порядковый номер и ожидать, когда ведущий объявит вашу "минуту славы".

Рекомендованное время выступления – две-три минуты. Всем, кому понадобится музыкальное сопровождение, театр предоставит аппаратуру. Для этого нужно будет сбросить трек или минусовку звукорежиссеру театра.

Для участия в "Звёздном часе" необходимо приобрести билет на сказку.

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