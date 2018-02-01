​ТНТ начинает показ нового сезона сериала "Остров"

Два года назад ТНТ изобрел выпустил сериал "Остров" - настоящее климатическое оружие, способное превращать февральский дубак в жаркое тропическое лето. 5 февраля в 20:00 выходит новый сезон.

Четыре девушки и четыре молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Хуня продолжают выживать на необитаемом острове в Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о победе в несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой.



На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу, хитрый, изворотливый, но при этом слабый и трусливый тип, который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается.

Роль генерального директора играет комедийный актер Сергей Бурунов. И если в первом сезоне он появлялся в "Острове" периодически, то в новых эпизодах его харизматичный директор Вячеслав Александрович будет радовать нас чаще.

Главная красотка реалити в положении, но кто папаша? Этот вопрос интересует многих. Понятно, что инфантильный белорус Миронович (Евгений Кулик) и целеустремленный бизнес-тренер Ватутин (Гриша Калинин) сразу отпадают. Остаются Герман (Денис Косяков) и Эльдар (Кирилл Мелехов), которые, впрочем, не сильно в восторге от своего нового статуса. Есть, конечно, еще и Хунь (Роман Хан), но этот вариант уже совсем из разряда фантастики.

Так и не дождавшись новостей от генерального директора реалити-шоу, на поиски своей дочки Наденьки (Анфиса Вестингаузен) отправится отец Степашкиной (Игорь Жижикин) - серьезный мужчина с четкими понятиями. Он берет с собой молодую жену и верного помощника. По дороге на остров их ждет множество приключений.



Изобретательный и находчивый Костя Ватутин придумает еще один способ связи с внешним миром. Он вспомнит про голубиную почту, но так как на острове ощущается резкая нехватка голубей, приспособит для этого альбатроса.

Принцесса Мия, продюсер Тамара и генеральный директор реалити-шоу знакомы зрителям ТНТ еще по первому сезону. Но в новых эпизодах они выйдут на первый план и займут важное место в развитии сюжета. Также в этом сезоне зрители ТНТ познакомятся с настоящими сенамскими пиратами, которые орудуют в местных водах.



Фото: пресс-служба ТНТ.