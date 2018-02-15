​Топ-10 сериалов, которые можно посмотреть на одном дыхании

Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью, не отрываясь. Этот стриминговый сервис всегда выкладывает новые сезоны сериалов целиком, так что именно благодаря ему возник термин "binge-watch" (смотреть запоем).

Во все тяжкие



История Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. Главные роли в сериале исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Сериал завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки, был удостоен множества наград и признан как один из лучших американских телесериалов.

5 сезонов, 62 серии, хронометраж: 47 минут.

Оранжевый - хит сезона

Сюжет сериала строится вокруг Пайпер Чепмен (Тэйлор Шиллинг), молодой женщины из благополучной семьи, живущей в Нью-Йорке. Пайпер сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество своей бывшей возлюбленной Алекс Воуз (Лора Препон), которая занималась контрабандой наркотиков. Это внезапное обвинение нарушает отношения с женихом, семьёй и друзьями. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы. Она одновременно должна научиться: как выживать в тюрьме.

5 сезонов, 65 серий, хронометраж: 50-60 минут. В февраля 2016 года сериал продлён ещё на три сезона.

Ходячие мертвецы

Все началось с того, что помощник шерифа Рик Граймс получает тяжёлое пулевое ранение во время перестрелки с преступниками и впадает в кому. Очнувшись в больнице, он замечает, что медперсонала нет, а в здании царит разруха. Он осознает, что произошла трагедия, как-то связанная с ожившими трупами, и пытается найти свою жену и сына, по-видимому, сумевших уцелеть. По ходу сюжета он встречается с другими выжившими и возглавляет борьбу за выживание.

8 сезонов, 107 серий, хронометраж: 42-67 минут. В январе «Ходячие мертвецы» продлены на девятый сезон.

Очень странные дела

Научно-фантастический сериал. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

2 сезона, 17 серий, хронометраж: 42-61 минут. Осенью 2017 года начата работа над сценарием третьего сезона.

Нарко

Первые два сезона сфокусированы на становлении Пабло Эскобара (эту роль исполнил бразильский актёр Вагнер Моура) в качестве главы Медельинского кокаинового картеля, а также его противостояния с агентами управления по борьбе с наркотиками (одни из главных героев сериала, агент Мерфи и его напарник, агент Пенья). Термин "нарко" (narco) имеет противоположные значения. В испаноговорящих странах центральной и южной америки это сокращение от "наркоторговец", в то время как в США так называют офицеров УБН.

3 сезона, 30 серий, хронометраж: 43-60 минут. Сериал продлен на четвертый сезон, который выйдет во второй половине 2018 года.

Карточный домик

Политический триллер. Амбициозный конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его Государственным секретарём США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако после выборов глава администрации президента Линда Васкес сообщает Андервуду, что он не получит должность. Взбешённые предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на всё, чтобы отомстить новоиспечённому президенту.

5 сезонов, 65 серий, хронометраж: 42-60 минут.

Побег

Сюжет сосредоточен вокруг двух братьев. Один - Линкольн Барроуз - приговорён к смертной казни за деяние, которого он не совершал, второй - Майкл Скофилд - старается спасти старшего брата. Для этого Скофилд, носящий фамилию матери, совершает фиктивное ограбление банка с применением оружия и садится в тюрьму Фокс Ривер, в которой и дожидается исполнения Барроуз. Скофилд, при помощи многочисленных хитроумных комбинаций и интриг сумел организовать побег из тюрьмы в финале первого сезона. В дальнейшем действие сюжета перемещается из штата Иллинойс в другие штаты США и даже в Панаму, Скофилд вновь организовывает побег из тюрьмы.

5 сезонов, 90 серий, хронометраж: 42 минуты.

13 причин почему

Ханна Бейкер совершает самоубийство. Несколько дней спустя ее одноклассник Клэй Дженсен находит на пороге дома коробку, в которой находится семь кассет, записанных Ханной. Там она рассказывает о 13 причинах, почему она покончила жизнь самоубийством, и Клэй одна из причин. Чтобы выяснить, в чём он виноват, Клэй должен прослушать все семь кассет. Слушая их, он постепенно открывает тревожные тайны Ханны и своих одноклассников.

1 сезон, 13 серий, хронометраж: 49-61 минут. Сериал продлён на второй сезон, который выйдет в 2018 году и также будет состоять из 13 серий.

Анатомия страсти

В центре сюжета - жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы "Сиэтл Грейс", где разворачивается основное действие. Популярность сериала привела к запуску спин-оффа под названием "Частная практика", в центре сюжета которого находится доктор Эддисон Монтгомери. Сериал получил несколько десятков наград за время трансляции.

14 сезонов, 300 серий, хронометраж: 41-43 минут.

Американская история ужасов

Сериал-антология, где каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал на основе различных наборов персонажей и локаций, а также с собственной сюжетной линией, с «началом, серединой и концом». Некоторые сюжетные элементы каждого сезона в общих чертах вдохновлены реальными событиями. Единственные актёры, появившиеся во всех сезонах шоу - Эван Питерс и Сара Полсон.

7 сезонов, 84 серии, хронометраж: 37-73 минуты.

Между тем, в рейтинге лучших сериалов 2017 года по версии издания Vulture на первом месте стоит "Твин Пикс: Возвращение". Следом идут "Оставленные", "Все к лучшему", "Отжиг", "Конь БоДжек" и "Двойка". Также в топ-10 вошли "Молодой папа", "Самурай Джек", "Чокнутая бывшая" и "The Carmichael Show".