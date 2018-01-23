​Топ-8 фильмов февраля, которые нельзя пропустить

Этот февраль будет богат на российские премьеры. А в конце месяца выйдет фильм попавший в многочисленные рейтинги самых ожидаемых. Рассказываем, что обязательно стоит посмотреть в кинотеатрах.

С 1 февраля



Селфи



Экранизация романа Сергея Минаева об успешном писателе-телеведущем, у которого вдруг появляется двойник. Он забирает у главного героя работу, семью, славу, заставляя понять, что для него на самом деле имеет ценность. Он полностью скопировал его - жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями. Теперь телеведущий понимает: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна.

Режиссёр: Николай Хомерики. Россия, 2017. В ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте, Михаил Мухтасипов, Александра Велескевич, Сергей Бондаренко.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури



Дочь Милдред Хейс убили, но спустя несколько месяцев преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг - она арендует на въезде в город три биллборда с посланием к главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города усугубляется.

Режиссёр: Мартин МакДона. Великобритания, США, 2017. В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Калеб Лэндри Джонс, Керри Кондон, Сэм Рокуэлл, Алехандро Барриос, Джейсон Редфорд, Даррел Бритт-Гибсон, Вуди Харрельсон, Эбби Корниш.

С 8 февраля

50 оттенков свободы



Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

Режиссёр: Джеймс Фоули. США, 2018. В ролях: Ким Бейсингер, Ариэль Кеббел, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Брэнт Догерти, Люк Граймс, Эрик Джонсон, Марша Гей Харден, Рита Ора.

С 15 февраля

Лёд



Насыщенная музыкальными номерами спортивная мелодрама про любовь, судьбу и стойкий женский характер от студий "Водород" и Art Pictures, создателей "Притяжения". С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. Ей предстоит потерять все и выбрать между двумя мужчинами.

Режиссёр: Олег Трофим. Россия, 2018. В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков.

С 22 февраля

О чём говорят мужчины: Продолжение



На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно - зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано, но так вовремя. И как это вдохновляет на всякие свершения.

Режиссёр: Флюза Фархшатова. Россия, 2018. В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский, Кристина Бабушкина, Михаил Прохоров.

Дикий



Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все.

Режиссёр: Лин Одинг. Канада, 2018. В ролях: Джейсон Момоа, Занн МаКларнон, Гаррет Диллахант, Джилл Вагнер, Стивен Лэнг, Сала Бэйкер, Брендан Флетчер, Тич Грант.

Все деньги мира



Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду - это быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти.

Режиссёр: Ридли Скотт. США, 2017. В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон, Чарли Пламмер, Чарли Шотуэлл, Эндрю Бакан, Марко Леонарди.

С 26 февраля

Чёрная пантера



Ваканда - территория дикой Африки. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя всё на своём пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны - Чёрная Пантера - вставал на защиту угнетённых. Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, молодой принц Ваканды, узнаёт, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры.

Режиссёр: Райан Куглер. США, 2018. В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер.