Топ-7 кинопремьер декабря, которые нельзя пропустить

В декабре любителей кино ждут несколько новогодних комедий, давно ожидаемый перезапуск легендарного "Джуманджи", отечественная спортивная драма и, конечно, новые "Звездные войны". Все самое интересное — в нашем обзоре.

С 14 декабря

Звездные войны. Последние джедаи



Режиссёр: Райан Джонсон, США, 2017.

История начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца. Но куда приведут его амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Виктория и Абдул



Режиссёр: Стивен Фрирз, Великобритания, США, 2017.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Теперь ей 71 год, и она вот-вот покинет престол. Среди бесчисленных подданных короны есть красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидуют, против него плетут интриги, а их отношения с королевой обсуждают не только в Англии, но и во всем мире. Фильм основан на реальных событиях. В главных ролях: Джуди Денч и Али Фазал.

Девушка с косой



Режиссёр: Ольга Попова, Россия, 2017.

По новогодней Москве рыщет жуткая женская фигура, по очертаниям напоминающая саму смерть с косой. Она судорожно ищет некий адрес. Кому же достанется такой подарок? В фильме потрясающий актёрский состав: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая.

С 21 декабря

Джуманджи: Зов джунглей



Режиссёр: Джейк Кэздан, США, 2017.

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будут подстерегать ловушки. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей: робкий и застенчивый Спенсер станет отважным и сильным исследователем, здоровяк Фридж — коротышкой, модница и красавица Беттани — профессором, а неуклюжая и нескладная Марта бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Фердинанд



Режиссёр: Карлос Салдана, США, 2017.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Он огромный и очень сильный, но с детства предпочитает сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Быку предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой.

С 28 декабря

Три богатыря и принцесса Египта



Режиссёр: Константин Феоктистов, Россия, 2017.

В новогоднюю ночь Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за праздничным столом. Богатыри же едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, но он хочет стать самым главным месяцем в году. Для этого ему срочно надо попасть к египетским пирамидам и прочитать заклинание.

Движение вверх



Режиссёр: Антон Мегердичев, Россия, 2017.

Есть победы, которые меняют ход истории. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты.

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш.