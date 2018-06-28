​Топ-5 кинопремьер июля, которые нельзя пропустить

В июле кинозрители продолжат следить за приключениями Человека-муравья (на этот раз в сопровождении очаровательной Осы) и знаменитого агента Итана Ханта в исполнении блистательного актёра и каскадёра Тома Круза. Будет и любопытная российская премьера. Рассказываем, что точно нужно посмотреть в кинозалах.

С 5 июля



Человек-муравей и Оса



Режиссёр: Пейтон Рид. США, 2018. В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лили, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир.

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

С 12 июля

Небоскрёб



Режиссёр: Роусон Маршалл Тёрбер США, 2018. В ролях: Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Ноа Тейлор, Кевин О. Ранкин, Роланд Мюллер, Байрон Манн.

Уилл Форд раньше спасал заложников, но потерял ногу во время неудачной операции, а теперь отвечает за безопасность и следит, чтобы новейший и высокотехнологичный китайский небоскреб "Жемчужина" — настоящий вертикальный город — оставался в целости и сохранности. Но в здании начинается ужасный пожар, и виновным выставляют Форда. Он должен восстановить репутацию и спасти жену и детей, застрявших на верхних этажах.

Русалка. Озеро мёртвых





Режиссёр: Святослав Подгаевский. Россия, 2018. В ролях: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская.

Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?

С 19 июля

Клуб миллиардеров



Режиссёр: Джеймс Кокс. США, 2018. В ролях: Тэрон Эджертон, Кевин Спейси, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кэри Элвис, Энсел Элгорт, Розанна Аркетт.

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной. Фильм основан на реальных событиях.

С 26 июля

Миссия невыполнима: Последствия



Режиссёр: Кристофер МакКуорри. США, 2018. В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Мишель Монахэн, Уэс Бентли, Саймон Пегг, Анджела Бассетт, Алек Болдуин, Шон Харрис.

Это шестой фильм франшизы. Итан Хант спасает члена своей команды вместо предотвращения покупки плутония, и судьба всего подразделения оказывается под угрозой. Вдобавок ко всему сбегает Соломон, глава организации "Синдикат", который напоминает Итану, что у всех действий бывают последствия. Чтобы исправить ошибку Ханта, к делу подключается ЦРУ, оперативники которого готовы убрать Итана, если он решит нарушить приказы. Том Круз в очередной раз превзошел сам себя, он тренировался в течение года, чтобы самому выполнять на съёмочной площадке все трюки. Он даже научился профессионально управлять вертолетом.

Фото: www.kinopoisk.ru.