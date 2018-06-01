​Топ-6 кинопремьер июня, которые нельзя пропустить

Суперсемейка, Сталлоне и динозавры - в июне киноманов ждут продолжения уже полюбившихся историй. А также давно анонсированный женский спин-офф трилогии о друзьях Дэнни Оушена. Рассказываем, какие премьеры не стоит пропускать в июне.

С 7 июня



Мир Юрского периода 2



Режиссёр: Хуан Антонио Байона. США, Испания, 2018. В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Б.Д. Вонг, Рейф Сполл.

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Основатели парка приняли решение отстроить парк заново, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Первые



Режиссёр: Дмитрий Суворов. Россия, 2017. В ролях: Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост, Сергей Терещенко, Александр Дьяченко, Егор Тимцуник.

Фильм расскажет о подвиге и любви супругов Прончищевых - полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции. Лента основана на пьесе, которая была поставлена в Якутске по одноимённому произведению Владимира Фёдорова. Специально для картины на петрозаводской верфи «Варяг» была построена копия дубель-шлюпки «Якуцкъ», входившей в отряд Великой Северной экспедиции, 20 метров в длину и 5 - в ширину, около 20 тонн водоизмещения.

С 14 июня

Суперсемейка 2



Режиссёр: Брэд Бёрд. США, 2018. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кэтрин Кинер, София Буш, Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон, Джонатан Бэнкс, Брэд Бёрд, Боб Оденкёрк, Изабелла Росселлини.

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным. Однако всем проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что семье угрожает новый могущественный враг.

С 21 июня



8 подруг Оушена



Режиссёр: Гэри Росс. США, 2018. В ролях: Сандра Булок, Гриффин Данн, Дирдри Гудвин, Даниэлла Раббани, Брайан Дж. Картер, Джемма Форбс.

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется, - команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Собралась команда уникальных специалистов. Их цель - 150 миллионов долларов в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года - бале в Метрополитен-музее. План бесподобен. Девчата хотят войти и выйти с драгоценностями в руках прямо у всех на виду.

С 28 июня

Убийца 2. Против всех



Режиссёр: Стефано Солима. США, Италия, 2018. В ролях: Джош Бролин, Бенисио Дель Торо, Кэтрин Кинер, Изабела Монер, Мэттью Модайн, Джеффри Донован.

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником Алехандро.

План побега 2



Режиссёр: Стивен С. Миллер. Китай, США, 2018. В ролях: Дэйв Батиста, Сильвестр Сталлоне, Джейми Кинг, Титус Уэлливер, Уэс Чэтэм, Фифти Сент.

Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. В центре сюжета Рэй Бреслин, управляющий группой специалистов по безопасности, способных осуществить побег из абсолютно любой тюрьмы. После того, как доверенного оперативника Рэя, Шу Рена, забирают в сложнейшую тюрьму в истории, которая может изменять свою форму, Бреслин решает вызволить Шу оттуда.