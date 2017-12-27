Топ-7 кинопремьер января, которые нельзя пропустить

В январе российских зрителей ждет очередная комедия со звездами ТНТ, нашумевший фильм Гильермо Дель Торо, реальная история о Принцессе покера и триумфальное возвращение на большие экраны эпичного индийского кино.

С 4 января

Величайший шоумен



Режиссёр: Майкл Грейси, США, 2017

Фильм расскажет о жизни Финеаса Тэйлора Барнума (Хью Джекман) — скандального американского антрепренера, родоначальника маркетинга, мастера мистификаций, который произвел революцию в мире развлечений, организовав в XIX столетии один из самых популярных бродячих цирков. В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон.

С 11 января

Бахубали. Рождение легенды



Режиссёр: С.С. Раджамули, Индия, 1027

Это потрясающей красоты фильм, где достаточно и танцевально-песенных номеров, и экшена. Это сказка о добром войне, история о реинкарнации, о корнях, которые заложены в человеке, о том, что мы копии наших родителей, а наши дети копии нас самих. А еще о кровавом противостоянии и битве за трон. Второй фильм серии. Чтобы совсем было все понятно, стоит посмотреть и первый - "Бахубали. Начало".

В ролях: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия.

Большая игра



Режиссёр: Аарон Соркин, США, 2017

Фильм основан на реальных событиях. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР? В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг.

С 18 января

Форма воды



Режиссёр: Гильермо Дель Торо, Каеада, США, 2017

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня - немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс.

Приключения Паддингтона 2



Режиссёр: Пол Кинг, Великобритания, Франция, США, 2017

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

С 25 января

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти



Режиссёр: Уэс Болл, США, 2018

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

В ролях: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Эйдан Гиллен, Кэтрин МакНамара.

Zомбоящик



Режиссёр: Констрантин Смирнов, Россия, 2017

Весь мир - зомбоящик, утверждают 30 звезд ТНТ, занятых в фильме. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты. Герои "Zомбоящика" интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями.