Топ-7 кинопремьер января, которые нельзя пропустить

В январе российских зрителей ждет очередная комедия со звездами ТНТ, нашумевший фильм Гильермо Дель Торо, реальная история о Принцессе покера и триумфальное возвращение на большие экраны эпичного индийского кино.
С 4 января
Величайший шоумен
Режиссёр: Майкл Грейси, США, 2017
Фильм расскажет о жизни Финеаса Тэйлора Барнума (Хью Джекман) — скандального американского антрепренера, родоначальника маркетинга, мастера мистификаций, который произвел революцию в мире развлечений, организовав в XIX столетии один из самых популярных бродячих цирков. В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон.
С 11 января
Бахубали. Рождение легенды
Режиссёр: С.С. Раджамули, Индия, 1027
Это потрясающей красоты фильм, где достаточно и танцевально-песенных номеров, и экшена. Это сказка о добром войне, история о реинкарнации, о корнях, которые заложены в человеке, о том, что мы копии наших родителей, а наши дети копии нас самих. А еще о кровавом противостоянии и битве за трон. Второй фильм серии. Чтобы совсем было все понятно, стоит посмотреть и первый - "Бахубали. Начало".
В ролях: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия.
Большая игра
Режиссёр: Аарон Соркин, США, 2017
Фильм основан на реальных событиях. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР? В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг.
С 18 января
Форма воды
Режиссёр: Гильермо Дель Торо, Каеада, США, 2017
Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня - немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.
В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс.
Приключения Паддингтона 2
Режиссёр: Пол Кинг, Великобритания, Франция, США, 2017
В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
С 25 января
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Режиссёр: Уэс Болл, США, 2018
Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.
В ролях: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Эйдан Гиллен, Кэтрин МакНамара.
Zомбоящик
Режиссёр: Констрантин Смирнов, Россия, 2017
Весь мир - зомбоящик, утверждают 30 звезд ТНТ, занятых в фильме. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты. Герои "Zомбоящика" интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями.