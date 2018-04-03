​Топ-5 книжных новинок апреля. Что почитать в середине весны

В апреле можно много чему не верить, но только не свежей подборке лучших новинок мира литературы.

Дмитрий Миропольский. 1916/война и мир



Издатели заявляют эту книгу как историко-приключенческий авантюрный роман в лучших традициях Акунина и Радзинского. Хоть столетие Октябрьской революции писатели и отметили небывалым вниманием к событиям 1917 года, интерес к началу прошлого века в литературе не пропал.

В романе Миропольского есть два периода: 1912 и 1916 годы. В этих временных точках император Николай хочет избежать войны, главы европейских разведслужб анализируют игру российских футболистов, поэты Давид Бурлюк и Владимир Маяковский планируют завоевание публики, Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов – стихи, а Российская империя стоит на краю пропасти.

Джон Р. Толкин. Книга утраченных сказаний. Часть 1

Издаваемая с кричащей, бросающейся в глаза и вызывающей подозрение надписью "Впервые на русском!" книга действительно написана Толкиным. Это первое серьезное художественное произведение Толкина, начатое им в 1916-1917 годах и оставленное незавершенным несколькими годами позже.

Уже тогда, в возрасте 25 лет, будущий классик создавал прообраз мифов и легенд, которые впоследствии стали "Сильмариллионом". В истории о грандиозном путешествии морехода Эриола через океан к берегам Одинокого Острова, где обитают эльфы, эрудированному читателю слышится влияние английских легенд. А сам Эриол слышит здесь историю волшебного народа — Утраченные Сказания Эльфинесса.

Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров

Это история артистического клана на фоне революций, войн, арестов и театральных премьер; хроники семьи, страны и века. Книга об истории балетной династии Плисецких-Мессереров написана младшим из рода, Азарием Михайловичем Плисецким.

Он фиксирует на страницах золотой век балета: на страницах танцуют и живут Галина Уланова, Алисия Алонсо, Морис Бежар, Михаил Барышников и Майя Плисецкая. Полемизируя с мемуарами сестры Майи, автор меняет ракурс, укрупняет кадр, но все же тактично, как и нужно представителю мира культуры, рассказывает о самых сложных ситуациях жизни в балете и за его пределами.

Филип Пулман. Прекрасная дикарка

Если вы когда-то смотрели фильм "Золотой компас" с Николь Кидман и Дэниелом Крейгом или слышали о трилогии "Темные начала", вы имеете представление о Филипе Пулмане.

Роман "Прекрасная дикарка" (так называется лодка, на которой путешествуют герои) — предыстория "Золотого компаса". Критики отмечают: Пулман стал мягче и толерантнее к своим оппонентам, делая свой квазивикторианский мир в сто раз уютнее, чем в предыдущих книгах.

Но в то же время эта классическая антиутопия прекрасно уживается с подростковым авантюрным романом. Фанатам Толкина, Льюиса и Честертона (если не брать в учет идеологические взгляды) должно понравиться.

Сергей Шаргунов. Свои

Лауреат премии "Большая книга", выходец из известной московской семьи, журналист, автор литературного манифеста и нескольких романов выпустил сборник рассказов формата "по волнам моей памяти".

На них "качаются" Фадеев, Берия, Пепеляев (о котором Юзефович написал свою "Зимнюю дорогу"), Летов и Цветаева, "да, те самые", связанные с семьей Шаргунова.

Всех их автор вспомнил, нашел, выспросил, проверил в архивах и фотографиях семейных альбомов и соединил в одно прерывистое, но цельное повествование. И при всей этой элитарности Шаргунов пишет, что все мы в некотором роде «свои», так что и заглянуть в его и почти свою биографию непременно стоит.

Мария Криксунова.