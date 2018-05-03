​Топ-5 книжных новинок мая. Что почитать в конце весны

Майские праздники пролетят еще быстрее, если провести их с захватывающей книгой. Собираясь на пикник, не забудьте прихватить парочку изданий из свежей подборки.

Иэн Стюарт. Математика космоса: Как современная наука расшифровывает Вселенную

Эта книга порадует больше, чем весь школьный курс технических предметов. Профессор Уорикского университета Иэн Стюарт пишет космический научпоп на языке формул, но эта книга призвана заинтересовать читателя миром астрономии, физики и математики.

Почему планеты располагаются в заданном порядке, откуда прилетают кометы, из чего состоят звезды - всё это автор математически подсчитывает, не забывая пошутить и объяснить самые базовые вещи.

Может, коллайдер в домашних условиях вы и не создадите, но поймете, почему яблоко падает, а Луна нет.

Джордж Сондерс. Линкольн в Бардо

Роман несколько недель пробыл в списках бестселлеров New York Times и получил Букеровскую премию. Сондерс - американский мастер короткого рассказа, переводимый на русский язык очень ознакомительно.

И если в Штатах его гротескные мрачноватые тексты создали впечатление об авторе, то нашего читателя постмодернистская фантасмагория несомненно удивит. Это сложный экспериментальный роман с неясным сюжетом, в котором хором разговаривает американский XIX век.

Здесь президент Линкольн похоронит сына, а призраки начнут окружать все повествование. Но если уж и выбирать хоррор, то убедительный и литературный - и Сондерсу он удался.

Ольга Романова. Русь сидящая

Не то чтобы поговорка "от сумы и от тюрьмы" распространяется и на выбор литературы, но всё же обратить внимание на книгу главы движения "Русь сидящая" стоит.

Это не тяжелая проза "лагерей" в стиле Шаламова и не блатные байки. Романова создает галерею из десятков непохожих героев в формате баек и анекдотичных околотюремных историй и как бы между делом проводит экскурсию по миру российской тюрьмы.

Тут и разъяснят, кто есть кто, и научат говорить на тюремном арго.

Кара Делевинь. Зеркало, зеркало

Актриса и модель теперь еще и пишет книги. "Зеркало, зеркало" – психологический триллер, собравший множество положительных рецензий от критиков The Edit, Metro, Independent и Cosmopolitan, и уже изданный в 13 странах.

Ее дебютный роман — о взрослении, поиске себя и, как сказала сама писательница, "бурной, лихорадочной, полной виражей жизни подростка". В силу того, что рынок литературы для подростков не слишком изобилует хорошими книгами, можно предположить, что успех романа Делевинь не за горами.

Екатерина Рождественская. Девочка с Патриарших

Екатерина Рождественская - российский фотограф, журналист, фэшн-дизайнер и дочь Роберта Рождественского. Ее писательский дебют состоялся в 2015 году, когда вышли мемуары "Жили-были, ели-пили. Семейные истории", посвященные отцу и всей знаменитой семье.

Новая книга Рождественской - это психологический роман о жизни давно выросшей девочки, отчетливо помнящей каждый день детства. И поделиться страхом не с кем, и постоять за себя невозможно, и возраст доставляет свои проблемы, и нескончаемо отчаяние, и непреодолимо одиночество - это при живых-то родителях и полном дворе соседей.

Однако безнадежностью от книги не веет - главная героиня Нина кажется слишком похожей на читателей.

Мария Криксунова.