​Топ-5 лучших книг февраля. Что почитать в середине зимы

Только январские морозы отступили, как уже на носу февраль, еще не обещающий весны. В холода всегда согреют захватывающие книги. Расскажем, какие именно.

Ханья Янагихара. Люди среди деревьев



После "Маленькой жизни" сомневаться в том, что Янагихара пишет сильные книги, не приходится. "Люди среди деревьев" - дебютная книга американки, выходящая на русском в начале 2018 года.

Для сюжета романа Янагихара позаимствовала перипетии судьбы педиатра и вирусолога, лауреата Нобелевской премии, осужденного за растление собственных приемных детей, Даниеля Карлтона Гайдузека. Автор умудрилась соединить в одном произведении социальный памфлет, научную автобиографию и путевые заметки об островах Микронезии и сделать все это библейской притчей о потерянном рае.

Джон Гришэм. Остров Камино

Признанный мастер юридического детектива не сдает позиций и продолжает строчить остросюжетные истории. На этот раз он завлекает читателя в богемные гостиные успешных писателей, показывает изнанку книжной индустрии и знакомит с рабочими мира литературы.

В основе сюжета - ограбление библиотеки Принстонского университета и похищение рукописей Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Как начинающая писательница Мерсер Манн, никогда не участвовавшая в расследованиях, будет искать преступника, не соблазняясь пляжами Флориды, читайте в свежем детективе писателя-адвоката.

Федор Конюхов. Одиночное повествование

Федор Конюхов, пожалуй, главный романтик современного мира. Для путешественника-пилигрима слова "на грани выживания" или "между жизнью и смертью" - не оборот речи, а констатация факта. Оттого и интересны его путевые заметки, собранные в книгу "Одиночное повествование".

Каждый из нас должен подняться на свой Эверест, пройти свою пустыню Сахару, проплыть свой мыс Горн - преодолеть себя. Именно так считает универсальный путешественник-паломник, совершивший более 40 экстремальных экспедиций во всех концы земного шара. И демонстрирует свой путь к истине в новой книге.

Донна Мабри. Мод: Откровенная история одной семьи

Мод - бабушка автора книги Донны Мабри: нескладная девочка, нелюбимая дочь и покорная жена. Она превозносит первого мужа, но презирает второго супруга. Она прекрасная мать для троих из пяти своих детей.

Историю своей бабушки Донна Мабри посчитала необыкновенной. Забросив шитье и продажу косметики, она описала эту историю, но не получила поддержки от издательств. Но разве хорошие книги не проходили таких сложностей? Самостоятельно опубликовав книгу в интернет-магазине, через несколько недель Мабри обнаружила, что "Мод" продалась тиражом более миллиона экземпляров и стала самой обсуждаемой книгой в книжных клубах Америки.

Михаил Ширвиндт. Мемуары двоечника

Читать книги Александра Ширвиндта - одно удовольствие. Но и сын худрука Театра сатиры не отстает от знаменитого отца, с иронией повествуя о своей жизни в книге мемуаров.

Анекдоты и байки о семье и самом себе, воспоминания о Гердте, Миронове, Державине, Райкине, Урсуляке и других столпах отечественной культуры конца прошлого и начала нашего веков, а главное - тонкий юмор и искренность - всем этим пропитана честная история продюсера и телеведущего Михаила Ширвиндта.

Мария Криксунова.