​Топ-5 лучших книжных новинок декабря. Что почитать в начале зимы

Декабрь в книжном мире открывается масштабной выставкой литературы нон-фикшн в Москве. Вот и нашу подборку не обошли книги документального характера. Рассказываем, что почитать в начале зимы и, может, даже приготовить в подарок родным на Новый Год.

Петр Авен. "Время Березовского"



Борис Березовский – очень противоречивая и непонятная фигура новейшей истории России. Узнать побольше об олигархе можно из новой книги Петра Авена, председателя совета директоров Банковской группы "Альфа-Банк" и министра внешних экономических связей в правительстве Ельцина-Гайдара.

В книге автор собрал беседы с людьми, хорошо знавшими Березовского, – учеными, бизнесменами, журналистами и политиками. Из разговора с Ириной Пожидаевой, личным помощником Березовского в ЛогоВАЗе, можно будет узнать, как зарабатывался начальный капитал. Анатолий Чубайс поведает о первых шагах олигарха на политическом поприще, а Сергей Доренко – о работе ОРТ и медиавойнах 1990-х годов.

Книга получилась честная, без поднимания грязного белья, но и без благоговейного "или хорошо, или ничего": остроумные оценки чередуются с анекдотичными историями и попытками вспомнить, кто кому и сколько остался должен.

Кеннет Рогофф. "Проклятие наличности"

Наркотрафик, современное рабство, коррупция и неуплата налогов — эти глобальные проблемы человечества идут от денег. Наличных денег! В этом уверен ведущий ученый в области сравнительного изучения экономик, в прошлом главный экономист МВФ, а также автор бестселлера "На этот раз все будет иначе" Кеннет Рогофф. В своей новой книге он доказывает, что изъятие наличных способно упростить решение многих проблем и даже рассказывает, как максимально безболезненно осуществить переход на безналичный расчет.

Доктор Лиза Глинка: “Я всегда на стороне слабого”. Дневники, беседы

Вот уже почти год, как Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем, сопровождая партию лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии. Основатель первого киевского хосписа и автор резонансного блога в Живом Журнале, верила, что каждый человек имеет право уйти достойно — без боли и без унижений, не брошенный и не забытый.

В память о ней в издательстве "АСТ" выходит книга дневников и интервью Доктора Лизы, дополненная мемуарным очерком мужа Глеба Глинки и предисловием подруги Ксении Соколовой, нынешнего президента международной благотворительной организации

Скупые рассказы о себе чередуются с искренними, живыми и честными историями больных, написанными Доктором Лизой в ЖЖ на одном дыхании, без мучительного поиска нужных слов, а потому без натужности и искусственности.

Ласло Краснохоркаи. "Сатанинское танго"

Любимый пункт нашей поборки — признанный за рубежом автор, впервые изданный на русском языке. Ласло Краснохоркаи — европейский классик и лауреат Международной Букеровской премии. Экранизация этой книги мастера авторского кино Белы Тарра удостоена награды Берлинского кинофестиваля и почетной бельгийской премии “Золотой век”.

Но сама по себе книга прекрасна постмодернисткой моделью: роман выстроен по модели танго, и действие следует фигурам танца, который ведет персонажей сначала вперед, а потом назад, к началу. Эта блестящая книга-притча в духе Кафки и Беккета была написана еще в 1985 году, но на русском языке ее можно почитать впервые.

Диана Арбенина. "Тильда"

Диана Арбенина знаменита как музыкант. Чуть меньше, но все же известна как поэт. Но как прозаика открыть Арбенину многим поможет книга "Тильда". В ней — полотно разных жанров и даже литературных стилей: увенчанные заглавной "Тильдой" рассказы разных лет, "пионерские" колонки, публицистические и радийные опыты. Проза Арбениной хлесткая, жесткая, бескомпромиссная, но в этой прямолинейности заметно отменное владение словом. Как точно подмечено в аннотации книги, Диана Арбенина остается "снайпером" и в литературе — ни одного выстрела в молоко.

Мария Криксунова.