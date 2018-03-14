​Топ-8 лучших сериалов весны-2018

Этой весной домоседов ждут продолжения полюбившихся историй и новые сериальные релизы. Рассказываем о том, что стоит посмотреть.

Маньяк



С 6 апреля. Сезон 1

Черная комедия о пациенте психиатрической больницы. Действие переносится из медучреждения в воображаемые миры главного героя. 30-летнего Эспена сыграет известный комик Джона Хилл («Мачо и ботан»), а его спутницу - Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»). Эспену счастлив, потому что из любой проблемы он может найти выход. Но вот беда - все это происходит только у него в голове. В реальной жизни всё иначе. В Ролях: Седжал Шах, Кристиан ДеМараис, Джулия Гарнер, Джеффри Кантор.

Карточный домик





С 29 мая. Сезон 6

Президентом США в пятом сезоне стала жена героя Спейси — конгрессмена Фрэнка Андервуда — Клэр. В новых сериях Клэр эксцентрично попытается контролировать не только Белый дом, но и своего мужа. Фрэнк, естественно, тоже хочет власти. В ролях: Майкл Келли, Нэйтан Дарроу.

Мир Дикого запада



С 15 марта. Сезон 2

Продолжение истории о жестоком аттракционе, где роботы ковбоев и индейцев создают у богатых клиентов иллюзию легендарного времени. Если робота застрелили, техники сотрут его память, и он снова вернётся в строй. Андроиды, однако, научились сохранять память и вышли из-под контроля. Во втором сезоне роботы восстанут против людей и начнут уничтожать гостей аттракциона. В ролях: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон.

Криптон



С 21 марта. Сезон 1

Выход сериала приурочен к 80-летию создания Супермена. Супермен жил счастливо со своей семьей на планете Криптон. Но злодей из космоса с полчищами своих солдат напал на Криптон. Родители Супермена присоединились к повстанческой армии, но битву выиграть не удалось. Народ Криптона уничтожен, а чудом выживший маленький мальчик клянётся отомстить... В ролях: Камерон Кафе, Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо.

Касл-Рок



С 6 апреля. Сезон 1

Создателями этого мистического хоррора стали режиссёр Дижей Джей Абрамс («Звездный путь») и писатель Стивена Кинга. Действие происходит в вымышленном городке Касл-Рок. В трейлере есть отсылки ко многим произведениям писателя, в том числе к «Оно», «Побегу из Шоушенка», «Сиянию», «Ночной смене». В ролях: Мелани Лински, Скотт Гленн, Андре Холлэнд, Джейн Леви, Терри О’Куинн, Билл Скарсгард.

Рассказ служанки



С 26 апреля. Сезон 2

В Республике Галаад тоталитарный режим. Только одна из ста женщин способна зачать ребенка. Оффред насильно сделали служанкой офицера, заставив с ним спать, чтобы она забеременела. Во втором сезоне беременная Оффред поднимает бунт. Она сражается за будущее своего ребенка и против системы. Элизабет Мосс, исполняющая роль Оффред, получила за нее «Золотой глобус». В ролях: Джозеф Файнс, Ивонн Страховски.

Переправа



Со 2 апреля. Сезон 1

Фантастический триллер. На морском побережье возле американского городка появляются сотни тел утонувших людей и несколько десятков живых. Оказалось они проникли сюда через временной портал из будущего, где идет жуткая война. При этом оттуда проник и боевик с разрушительным оружием, который продолжает убивать. Местный шериф пытается его поймать. В ролях: Рик Гомес, Грант Уитни Харви, Келли Миссал, Симона Кэссел, Люк Камиллери, Стив Зан.

Террор



С 26 марта. Сезон 1

Сериал по роману американского писателя Дэна Симмонса. Полярная экспедиция британского исследователя Джона Франклина 1845–1848 годов окончилась бесследным исчезновением. Причины неизвестны. Поиски заняли несколько десятилетий, но тайна не разгадана. Авторы сериала предположили, что угрозу для экспедиции несли не льды и стужа, а неведомое исполинское чудовище, будто сотканное из снега и полярного мрака. Тем не менее сериал основан на реальных событиях. В ролях: Джаред Харрис, Киран Хайндс, Тобайас Мензис, Кристос Лоутон, Мэттью МакНалти, Адам Нагаитис.