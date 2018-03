Топ-6 музыкальных альбомов этой весны

Весна-2018 удивляет огромным количеством заявок на новые музыкальные альбомы. И, как всегда, сложно отличить слухи от реальных анонсов. Афиша Алтапресса собрала топ-6 релизов, которые отогреют замерзшие за зиму сердца.

30 Seconds to Mars. The New Album



Дата релиза: 6 апреля

Известная американская группа во главе с Джаредом Лето анонсировала новый альбом, релиз которого назначен на 6 апреля, а также тур по Северной Америке, который начнется после выступлений в России. Новая пластинка 30 Seconds to Mars включит в себя 12 треков. Два сингла уже давно нам известны – Walk On Water и Dangerous Night. По слухам, первоначальное название альбома - AMERICA, теперь же везде указано просто The New Album. Полюбуйтесь на красавцев в выпуске "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".

Noize MC. Аудиоверсия оперы "Орфей"

Дата релиза: апрель

Альбом по мотивам своей оперы Иван готовит не первый год, но в 2018-ом работа близка к финишу. "Также есть в загашнике один очень нетипичный для меня во всех отношениях сингл, — рассказывает он о других готовящихся релизах. — Есть англоязычный фит с Сонни Сандовал, там тоже всё упирается в поиск правильной команды и сценария для экранизации трека".

Ghost. Неизвестно

Дата релиза: апрель

Вокалист группы Ghost,Тобиас Форге, выступающий под псевдонимом Папа Эмеритус, рассказал, что работает над новым альбомом, релиз которого запланирован на апрель 2018. В интервью журналу Albuquerque Journal он поделился планами:"У меня так много идей, они все вокруг меня. Да, я постоянно думаю наперёд, и сейчас, даже сейчас я думаю о пятом альбоме, потому что есть песни, которые, вероятно, не войдут в четвёртый альбом, так что я выпущу их в следующем".

Баста. Черновики

Дата релиза: надеемся, что весной

В предновогоднем интервью The Flow Василий Вакуленко говорил о предстоящем выходе нового альбома и секретного электронного проекта. "Будут интересные эксперименты, я наконец выпущу свой второй электронный проект. Он будет обезличен, то есть выйдет не под моим именем". "Черновики" — песни, которые никуда не вошли или были забракованы.

Северный флот. Время любить

Дата релиза: март

Третий альбом "Северного флота" анонсирован на март. Запись песен уже ведется с января-февраля, за этим даже можно следить на их ютуб-канале. Сбор средств на новый альбом проходил на сайте Planeta, денег собрано гораздо больше запланированного миллиона. Три первые песни с новой пластинки "Время любить", "Колыбельная" и "Странник" осенью были изданы на отдельном макси-сингле, а на "Время любить" группа также сняла видеоклип. Смотрим.

ДДТ. Неизвестно

Дата релиза: апрель

Весной группа ДДТ намеревается издать новый альбом, запись которого началась в минувшем сентябре. В работе у Юрий Шевчука около 20 свежих песен, часть их которых уже звучала на концертах: "Русская весна", "Чай", "Волки", "В скорой". Тур с презентацией альбома, видимо, начнётся по окончанию гастролей с ретроспективной программой "История звука".

Анна Перевощикова.