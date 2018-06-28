​Топ-7 самых морозных сериалов для жарких дней

В этом году лето пестрит контрастами. В один день оно дарит нам жару, в другой посылает штормы. Для тех, кто устал от такой погоды, мы выбрали зимние сериалы, которые с первых кадров очаруют своей холодной красотой.

"Фортитьюд"





О чем: в центре сюжета небольшой городок в Арктике. Чтобы увеличить доходы, губернатор хочет построить отель среди снежных пейзажей. Однако ученые выступают против и говорят, что толпы туристов помешают их работе. Вскоре одного из исследователей убивают при странных обстоятельствах. Для расследования в город приезжает бывший работник ФБР, и цепочка загадочных происшествий продолжается.

Кому понравится: любителям мистических триллеров с множеством интриг.

Насколько холодный: 8.

"Террор"



О чем: в конце XIX века два корабля Королевского флота Великобритании отправляются в экспедицию для исследования неизвестной части Арктики. Вскоре судна застревают в бескрайних льдах, и экипаж пытается выжить. Моряки противостоят стихии, друг другу и большому мистическому медведю Туунбаку, который олицетворяет суровость Арктики.

Кому понравится: ценителям жутких драм, основанных на реальных событиях.

Насколько холодный: 9.

"Клондайк"



О чем: во времена золотой лихорадки в долине реки встречаются несколько авантюристов, которые отправились на поиски легкой наживы. Они едва не остаются погребенными под снежной лавиной и пересекают бурную реку. Вскоре становится ясно, что в диких краях легче погибнуть, чем быстро разбогатеть. На пути героев ждут приключения и люди, которые готовы на все, чтобы получить даже маленький кусочек золота.

Кому понравится: фанатам вестернов с красивыми пейзажами.

Насколько холодный: 6.

"Ладога"



О чем: в 1941 году в блокадный Ленинград можно было попасть только по Ладожскому озеру — «Дороге жизни». Разведчики узнают, что кто-то готовит диверсию, и ищут предателя. Параллельно развивается и история главной героини сериала — Ольги. Женщина старается не только выжить, но и любой ценой спасти своего ребенка.

Кому понравится: поклонникам серьезного исторического кино.

Насколько холодный: 7.

"Капкан"



О чем: исландский городок оказывается во власти стихии: обрушилась метель, и жители остались отрезанными от Большой земли. Незадолго до катаклизма полицейские нашли труп мужчины, погибшего в результате пыток. Жители понимают, что оказались в ловушке и каждый из них может стать новой жертвой таинственного убийцы.

Кому понравится: любителям скандинавских детективов.

Насколько холодный: 7.

"Замерзающая планета"



О чем: удивительная история о самых отдаленных и труднодоступных уголках Земли. Фильм расскажет, как даже при экстремальных температурах животные привыкают к климату и принимают необычные формы. Современные технологии позволяют заглянуть дальше и глубже, чтобы показать красоты природы, скрытые от глаз обывателей.

Кому понравится: ценителям нескучных фильмов про природу.

Насколько холодный: 9.

"Фарго"



О чем: Лестер, главный герой фильма, уже давно измучен рутиной и серой жизнью. Он работает страховым агентом, и, кроме проблем на работе, его ждет непонимание дома. После встречи с одноклассником, который обижал героя в школьные годы, Лестер попадает в травмпункт. Там он знакомится с таинственным человеком, который советует убить обидчика. Лестер соглашается, и в маленьком городке начинается череда убийств.

Кому понравится: любителям кровавых черных комедий.

Насколько холодный: 6.

Константин Санталов.