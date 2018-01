Топ-9 самых ожидаемых музыкальных альбомов 2018 года

Британский журнал New Musical Express представил список самых ожидаемых пластинок 2018 года. В список издания вошли 19 альбомов, при этом лишь три релиза имеют официальную дату. Афиша.Алтапресс составила свой список альбомов, которые по слухам и фактам должны взорвать плэйлисты слушателей. Зарубежный рок по-прежнему популярен и плодотворен, а вот с отечественной музыкой проблемы. Может чуть позже российские исполнители нас удивят, а пока назовем топ-9 альбомов нового года.

Spice Girls



Дата релиза: неизвестно

Жанр: поп-музыка, данс-поп

Британская поп-группа Spice Girls хочет воссоединиться в 2018 году для записи нового альбома и участия в телепередачах. Мелани Чисхолм (Мел Си) стала инициатором этого чудо-воссоединения. Обсуждения начались с лета прошлого года. Как говорят, к возвращению готовы все участницы, включая Викторию Бекхэм. Напомним, поп-группа Spice Girls была создана в 1996 году, в этом же году вышел их хит Wannabe.

Rammstein

Дата релиза: неизвестно

Жанр: индастриал-метал

По слухам, на одной из московских пресс-конференций фронтмен Rammstein Тиль Линдеман заявил, что "новый альбом группы уже записывается". По другим, не менее сомнительным известиям, группа объявит о самороспуске в нынешнем году. Также сообщается, что группа всё же начнёт работу над альбомом в феврале, выпустит его в конце года, а затем отправится в мировое турне. Сейчас музыканты вроде бы отрабатывают демо-материал, но имя продюсера новинки пока не названо. Верить сплетням или нет – решайте сами. Но новый альбом стал бы отличным подарком фанатам, изголодавшимся по качественной тяжелой музыке.

30 Seconds To Mars

Дата релиза: неизвестно

Жанр: альтернативный рок, пост-гранж, нео-прогрессивный рок

Джаред Лето решительно и успешно ушёл в кинематограф, так что у многих меломанов возникает страшное сомнение, доведётся ли им вообще дожить до нового альбома 30 Second To Mars. Изначально фронтмен обещал выпустить пятый студийный альбом в 2017 году. Ещё в 2016-м он сообщил, что релиз практически готов, по звучанию он будет очень сексуальным, экспериментальным и переходным между предыдущим творчеством коллектива и его нынешним состоянием. И всё это подкреплялось тизером. Год закончился и нам остается надеяться, что альбом все-таки выйдет в 2018-ом. Кстати, уже известны даты европейского тура, включая города России. А пока можем насладиться единственной новой песней Walk On Water.

Muse

Дата релиза: неизвестно

Жанр: альтернативный рок, прогрессивный рок

Это трио давно известно, как одна из главных стадионных рок-групп современности. Первый сингл с предполагаемого восьмого альбома Muse – Dig Down – вышел еще в мае 2017-го. Говорят, ребята уже вовсю работают в студии, а музыкально новые песни похожи на ранние роковые опусы Мэттью Бэллами. Пока все идет по плану – раз в три года выходит новый альбом. Музыканты обещают "наполнить альбом неожиданными звуками, акустикой и разнообразить музыкальное направление в целом".

Arctic Monkeys

Дата релиза: вторая половина 2018 года

Жанр: инди-рок, психоделический рок

О шестой пластинке пока мало что известно, кроме того, что работа над ней началась в сентябре, но брошенная на ходу реплика басиста Ника О’Мэлли ("Если не выпустим в следующем году, значит у нас проблемы") свидетельствует о том, что мозговой штурм уже начался.

The Prodigy - Champions Of London или Pure Fire

Дата релиза: первая половина 2018 года

Жанр: техно, электроник-рок, альтернативная танцевальная музыка, брейкбит, альтернативный хип-хоп, синтипанк

В сентябре 2017-го Prodigy заключили контракт с Bertelsmann Music Group, крупной музыкальной компанией, на выпуск новой пластинки. В декабре 2017-го группа начала исполнять на концертах совершенно новые композиции: Resonate, Need Some 1 и Boom Trap. Последователь пластинки The Day Is My Enemy был анонсирован еще в конце 2016-го, но работа над новыми песнями затянулась. Сейчас альбом уже на финишной прямой, а классики британского рейва обкатывают новые номера на концертах.

Джастин Тимберлэйк - Man of the Woods

Дата релиза: 2 февраля

Жанр: поп, R&B, танцевальная музыка

В 2013 году артист вернулся в музыку с двойным альбомом Experience 20/20, но после тура в его поддержку вновь вернулся в кинематограф. Известно, что работа над новым альбомом ведется в компании Фаррелла Уильямса и Тимбаленда. Музыкант выпустил тизер новой пластинки и сообщил, что работа была вдохновлена "сыном, женой, семьей, но больше всего и больше, чем любой другой альбом, что я записывал, местами, откуда я родом". Сингл из нового альбома и клип на него уже в сети, и вы обязаны посмотреть на идеального робота, которого представил Джастин в клипе. Там он чертовски здорово танцует.

Fall Out Boy - M A N I A

Дата релиза: 19 января

Жанр: поп-панк, поп-рок

Седьмой студийный альбом Fall Out Boy должен был выйти еще в сентябре, но релиз отложили. По мнению вокалиста группы Патрика Стампа, тогда "альбом просто не был окончательно готов и звучал неровно". С весны вышло несколько успешных синглов. "Кажется, что иногда необходимо сделать мощный перезапуск, который очищает кэш и стирает жесткий диск. Я думаю, что на этом альбоме так и произошло", – рассказал Пит Вентц, приготовив слушателей к конкретному жанровому обновлению Fall Out Boy.

Мумий Тролль - ВОСТОК X CЕВЕРОЗАПАД

Дата релиза: 18 февраля

Жанр: поп

В альбом вошло 13 песен. Как ранее сообщал портал rRock.ru, часть из них в прошлом году уже была экранизирована: "Не помню зачем", "Отв. за романтику" и "Ой". Даты концертного тура с презентацией альбома будут объявлены позже. В первой половине года Мумий Тролль ждут зарубежные гастроли по Северной Америке и Австралии.

Анна Перевощикова.