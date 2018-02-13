Афиша

​Три спектакля театра драмы в Барнауле уберут из репертуара

2018/02/13 15:46

В феврале, марте и апреле в краевом театре драмы простятся с тремя спектаклями.


"В театре рано или поздно наступает такой момент, когда тот или иной спектакль уходит в историю, - говорят в "драме". - Уходит потому, что театр должен обновить репертуар, чтобы зритель мог увидеть новые постановки, а артисты попробовать себя в новых ролях".

22 февраля последний раз покажут спектакль "Пиковая дама" Александра Пушкина, через месяц простятся со спектаклем "Собачье сердце" Михаила Булгакова, в апреле уйдет из репертуара "Жанна" Ярославы Пулинович.

Билеты на последние спектакли есть в кассах театра.

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