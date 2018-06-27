​Тувинские камнерезы привезут в Барнаул "чонар-даш"

В художественном музее открыта выставка "Мифы сердца Азии". Это проект группы художников и скульпторов из Тывы, которые возят свои работы по российским и зарубежным музеям.

Здесь представлены тувинские скульптуры из красивого и пластичного камня агальматолита. Умельцы называют его "чонар-даш", что означает "камень, который можно резать" — он не крошится и подаётся обработке простым ножом.



Сегодня в Тыве есть целая школа мастеров, художественный камнерезный промысел которых — одно из достояний народного искусства России. В России агальматолит добывают на Урале, Алтае, в Бурятии и Тыве. Но только в Тыве камнерезное искусство приобрело особый национальный колорит.

"Фактура камня, который может быть как золотисто-розового, красного, так и чёрного и белого цвета, в руках мастера становится как будто пластичной, — говорят в художественном музее. — Камнерез словно вдыхает в чонар-даш жизнь, раскрывая видимый только ему образ".

Раньше тувинцы вырезали из камня детские игрушки или бытовые мелочи. Создание художественных произведений началось в советский период. Сейчас мастера черпают идеи из того, что их окружает. Это изображения животных или навеянные эпосами мифические персонажи. Покрывая фигурки резным орнаментом, камнерезы с ювелирной точностью передают характер животного или человека.

Прекрасно из агальматолита получаются шахматы, пепельницы, чернильницы, печати и другие интерьерные вещи. Предметы, сделанные из агальматолита легко можно заказать в интернете. А произведения тувинских камнерезов, внесённые в золотой фонд изобразительного искусства России, можно увидеть в Национальном музее Республики Тыва, художественных музеях крупных сибирских городов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Выставка работает до 28 июля.