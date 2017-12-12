​В Алтайском крае даст концерт легендарный шансонье Вилли Токарев

3 января в Алтайском крае выступит Вилли Токарев, певец, музыкант, композитор, поэт и один из самых выдающихся шансонье.

Вили Токарев стал народным, или даже всенародным, с первого появления в киосках звукозаписи его альбома «В шумном балагане», а затем и «Над Гудзоном». Это было начало 1980-ых - в начале его всесоюзной славы.



Первые гастроли Вили Токарева в СССР состоялись не без помощи Аллы Пугачевой. Имя, благодаря разошедшимся по всей стране кассетам, уже было на слуху, а желание увидеть автора "Небоскребов" таким сильным, что сотня концертов в разных городах, были обеспечены аншлагами изначально. Через год второе турне Вили стало еще более триумфальным.



Все 1990-е Токарев курсировал между Москвой и Нью-Йорком, но в 2005-ом окончательно вернулся на Родину. К сегодняшнему дню на счету шансонье уже более 50 пластинок, не считая сборников.

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