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​В алтайской библиотеке появились книги особой ценности

2018/01/16 11:47

Краевая библиотека Шишкова пополнила фонд редких книг пятью изданиями, три из которых - книжные памятники, а одна - экземпляр особой ценности.


В конце прошлого года в фонде редкой книги появились редко встречающиеся малотиражные литографированные издания:

  • "Сборник федосеевский" (конец XIX века)
  • "Курс хорового пения" (1885 год)
  • "Новый Завет (1798 год) - собрание из 27 христианских книг (включающее 4 Евангелия, деяния Апостолов, 21 послание Апостолов и книгу Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
  • "Триодь цветная (Пентикостарион)" (Москва: Печатный двор, 6 декабря 1635). Василий Сопиков в работе "Опыт российской библиографии" еще в 1813 году указывал, что книга является редкостью.

Настоящая жемчужина среди приобретенных книг - "Апостол" (25 января 1623 года). Это одна из основных богослужебных книг, в которой содержатся первые образцы толкования учениками Христа его проповедей.

Книга обладает высокой историко-культурной, научной, художественной, материальной ценностью и относится к числу книжных памятников федерального уровня. Печатником этого "Апостола" был Кондрат Иванов, имевший собственную мастерскую на Московском печатном дворе. Он самостоятельно гравировал иллюстрации и орнаментику для своих изданий.

Известно, что всего в 1623 году было напечатано 1065 экземпляров "Апостола" (ценой 31 алтын за экземпляр). По сведениям на 2014 год известно о 42 экземплярах книги. В фонде библиотеки также есть и старопечатный "Апостол", датируемый 1644 годом.

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