В Барнаул приедет Александр Ильин с группой "План Ломоносова"

В Барнауле выступит московская панк группа "План Ломоносова", играющая в собственном оригинальном стиле, сочетающем сатирический панк, альтернативные гитарные рифы и металлические узоры, традиционный рок и смелые музыкальные эксперименты в разных жанрах.

Группу создали в 2010 году Александр Ильин Мл. и музыканты Денис Хромых и Андрей Шморгун. Фронтмэн Александр Ильин младший - известный актёр театра и кино. Снимался в фильмах "Дикое поле", "Царь", "Время первых", "Легенда о Коловрате". Большую известность приобрел благодаря роли Семёна Лобанова в телесериале "Интерны".

Дискография группы - это четыре самостоятельно изданных альбома. "План Ломоносова" успешно гастролирует по России, Белоруси и США и выступает на сценах российских и международных фестивалей вместе с такими группами как "Алиса", ”Кипелов”,”Чиж и Ко”, ”System of a Down”, ”Prodigy”, ”Ska-P”, ”Guano Apes”, ”Ляпис Трубецкой”, ”Наив”, ”Слот”, ”Louna”, “Эпидемия”, “Монгол Шуудан”, а тауже с Эмиром Кустурицей и Юрием Антоновым.

Осенью 2016 года "План Ломоносова" прославился тем, что выпустил музыкальный панк-арт-спектакль на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах”. Впервые за 100 лет эта поэма представлена зрителю в формате мультимедийного интерактивного рок-перфоманса, аналогов которому в мире нет.

Видеоконтент разрабатывали целый год совместно с московской компанией “Edison Lab”, а музыкальный материал собирали три года.

Место: Che Gevara

Время: 19:00

Цена билета: 800-1200