​В Барнаул приедет группа "ЧайФ"

28 ноября в Барнауле выступит группа "ЧайФ". Это однозначно один из самых ожидаемых концертов предстоящего сезона.

"ЧайФ" создали Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Олег Решетников в 1985 году в Свердловске. Теперь это уже патриархи уральского рока. Официальным днём рождения группы считают 29 сентября 1985 года - день первого концерта в свердловском ДК МЖК.



Автором наззвания группы стал поэт и музыкант, участник первого состава группы Вадим Кукушкин. Он взял за основу два слова: "чай" и "кайф". Так музыканты называли крепкий чёрный чай, в огромных количествах поглощавшийся на репетициях.

Поначалу отношение к репетициям было не особо серьёзное, они походили на вечера с чаепитием и игрой на гитарах. И "сходить на репетицию" звучало как "сходить на чайф". Группа почти сразу стала самодостаточной и не похожей ни на кого другого.

"Это особый дух, которым пропитана наша музыка, и некая самоирония, с которой мы относимся к нашему творчеству, - говорит Шахрин. - Мы не завзятые рокеры, несущие некий свой крест. Да никакой это не крест, а игра! Да, мы взрослые уже дядьки, играем в эту веселую, разгильдяйскую игру под названием "рок-н-ролл", что нам безумно нравится".

На концерты "ЧайФ" за порцией ностальгии приходят 40-летние рокеры, но вместе с тем всегда полно молодежи, только что заразившейся этой музыкой.

В 2018 году исполняется 20 лет альбому "Шекогали". Он был готов ещё в марте 1998 года. Музыканты долго ждали выгодного предложения, но потом грянул кризис 17 августа.

Выпустить долгожданный "Шекогали" удалось только в 1999 году. В это время песни "Завяжи мне глаза", "Кончается век", "Аргентина - Ямайка 5:0", "В её глазах" и несколько других крутили на многих радиостанциях.

На концерте в Барнауле "Чайфы" сыграют весь именинный альбом, а также все знаковые хиты.

Время: 28 ноября, 19:00

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Цена билета: 1300-3800 рублей.