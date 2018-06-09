​В Барнаул приедет Маурицио Швейцер с шикарным Celentano Tribute Show

25 ноября в Барнауле выступит Маурицио Швейцер — лучший имитатор Адриано Челентано в мире.

Маурицио Швейцер родился с Челентано на одной улице — знаменитой Via Gluck и сейчас живет неподалеку от маэстро в районе озера Комо. Он имеет потрясающее портретное сходство с великим певцом и актёром, а, кроме того, мастерски копирует его мимику, движения и голос. Роскошные декорации и специально подобранные костюмы добавляют магии его шоу.



Российского телезрителя Маурицио покорил выступлением в программе "Точь-в-точь". Он также побывал и на сцене «Сomedy Сlub». Талантливого итальянца для россиян открыл шоумен Александр Ревва, они познакомились в Италии.

Величайшие хиты и знаковые зарисовки из фильмов Челентано воссозданы Маурицио и его группой в мельчайших деталях и практически неотличимы от оригинала. Как говорит артист, это непросто — петь вживую и одновременно копировать пластику.

Премьера Celentano Tribute Show прошла в 2008 году. По словам Швейцера, для россиян программу пришлось изменить. "У Челентано есть песни, которые очень популярны в России и почти неизвестны в Италии. И наоборот. Особенно это касается альбома Soli 1979 года. Поэтому программа для России отличается от того, что мы представляем в других странах, – в нее включены любимые в вашей стране композиции, — сказал артист в интервью "АиФ".

Швейцер очень популярен во всех бывших странах СНГ. Он уже дал три успешных гастрольных тура. Билеты на Celentano Tribute Show в Crocus City Hall в Москве, в 2014 и 2016 годах были полностью распроданы задолго до начала и прошли при полном аншлаге.



Место: театр драмы

Время: 25 ноября, 19:00

Цена билета: 1000-3200.