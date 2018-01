​В Барнаул приедет писатель-сатирик, либерал и публицист Виктор Шендерович

В Барнауле выступит известнейший сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, либеральный публицист, правозащитник и колумнист журнала The New Times и украинского политиздания "Гордон" Виктор Шендерович. Это будет ностальгический творческий вечер, где присатель презентует программу "Куклы. 20 лет спустя".

Обещают показать фрагменты из лучших выпусков легендарных "Кукол", избранные отрывки из передачи "Бесплатный сыр" и эксклюзивные материалы. Зрители услышат и лучшие байки последнего 20-летия.

Премьера программы "Куклы 20 лет спустя", которую привезет Виктор Шендерович, состоялась в Праге 7 октября 2016 года. Она покажет то, по чему все соскучились, и нечто совершенно новое. Все желающие смогут приобрести новые книги писателя с автографом.

Шендерович - лауреат ТЭФИ-96, "Золотого Остапа", "Золотое перо России", автор книг и множества публикаций в прессе, миниатюр для Геннадия Хазанова. В разное время он вел много самых разных ТВ и радиопередач - "Итого", "Здесь был СССР", "Помехи в эфире", "Бесплатный сыр", "Плавленый сырок", "Короче!" и "Изюм из булки".

Но самыми знаменитыми, конечно, стали "Куклы". С 1995 года стал одним из постоянных сценаристов этой сатирической программы. Она начала выходить на канале НТВ с конца 1994 года и продержалась в эфире до 2002-го. Острая политическая сатира "Кукол" не раз вызывала гнев чиновников, ведь ее героями становились первые лица страны.

В 2010 года Шендерович подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". А в марте 2014 года, в свете событий вокруг крымского кризиса, вместе с рядом других деятелей науки и культуры России выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму.

Время: 25 февраля, 19:00

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Цена билета: 1000-2500 рублей.

Цитаты Виктора Шендеровича

Необходимость время от времени менять власть носит, как давно и не мною замечено, гигиенический характер: во избежание интоксикации, надо избавляться от остатков переваренного, спускать за собой воду, мыть руки.

В комментариях на "Эхе" я только что упомянут как неудачный ученик Петросяна. Там дальше про продажу Родины, конечно, но это уже по инерции, а вот про Петросяна - это совсем свежее, и прямо бальзам на душу. Ведь действительно же неудачный, я надеюсь.

Отчетливо помню времена, когда Элла Памфилова была приличным человеком.

Владимир Путин выступил за перемены в России! Он опять сделал это! Я читал речь президента на съезде "Единой России", и грудь моя вздымалась. На требовании подлинной экономической свободы и необходимости снижения бедности я еще держался, а на расширении механизмов прямой демократии все-таки не выдержал, заплакал. Так что когда дошло до его готовности защитить жизни россиян, я уже выл, катался по полу и ничего не помнил. Расскажете потом кто-нибудь, что дальше было, а я пойду приму триста капель эфирной валерьянки...

От власти Путину уходить поздно: эта двуглавая птичка увязла уже по самый скипетр.

Лента фейсбука, конечно, может свести с ума. Прямой репортаж из зала суда, вперемешку с кошечками, разборками, анекдотами, сообщениями о смертях и фотосессиями над десертом... Все это было всегда, но такого общего плана на пейзаж человеческой комедии - до Цукерберга не было. Даже не знаю, говорить ли ему за это спасибо, потому что удавиться охота, конечно, чаще, чем раньше.

Шутить буду с восьми до десяти. За отдельные деньги - искрометно, по предоплате - блистательно. Кто не придет, пускай пеняет на себя.

Человека, стоящего у объекта современного искусства, напряжены брови и мышцы лица, особенно лба. Он - работает. Он пытается угадать, что это. Он хочет понять, зачем он здесь. Присутствие неподалеку строгой дежурной женщины в униформе, с табличкой "ask me about ART", укрепляет в нем подозрение, что его банально на…ли, но платье короля сшито так тонко и его видят столь многие, что он продолжает глядеть, морщить лоб и покачивать головой. Я тоже глядел, морщил и покачивал, чай не дикарь. Очень устал.

На сайте московского метро, официально: тематический поезд "Россия, устремленная в будущее" будет запущен по кольцевой линии. Замучаешься это перешучивать.

Источник: страница Виктора Шендеровича на Facebook.