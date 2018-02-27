​В Барнаул приедет русско-цыганская хардкор-группа The Hatters

The Hatters заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в сеть первую песню Russian Style, а уже летом 2016 года отправилась в тур по России покорять большие фестивали "Дикая Мята", "Нашествие", Stereoleto, "Вдохновение", "Доброфест" и другие. Осенью того же года группа уже собирала тысячные залы в Москве и Санкт-Петербурге.

Молодой петербургский коллектив зародился в среде артистов театра "Лицедеи", татуировщиков и видео-блоггеров, и меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет.



Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет "русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах". Их творчество подвергалось влиянию цыганской музыки в сопровождении баса, аккордеона и скрипки и стало интересным сплавом романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.

Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, им аплодировал патриарх балканской музыки Горан Брегович, а песни крутят лучшие радиостанции. В Барнауле The Hatters исполнят новые песни и хиты в своем фирменном стиле.



Место: клуб "Фараон"

Время: 22 апреля, 19:00

Цена билета: 1200-2200 рублей.