Афиша

​В Барнаул привезут выставку из питерского Музея современного искусства

2018/05/28 11:50

Впервые в Барнауле представят выставку "Pro живопись" из фондов Музея современного искусства "Эрарта" (Санкт-Петербург). В экспозиции - работы одного из ведущих российских художников, Владимира Дайбова.


На открытие выставки приедет куратор "Эрарты", искусствовед Владимир Назанский.

Работы Дайбова символичны, пластичны и обобщены, он использует четко очерченные формы, контрастные цветовые отношения. Но произведения Дайбова — не просто визуальные факты и находки из жизни цветовых соотношений, это своего рода метафизические пейзажи, способные порой заразить зрителя и тоской бытия, и неожиданной красотой повседневной реальности, говорят организаторы проекта.

Открытие выставки 31 мая в 16:00 в выставочном зале музея "Город".

просмотров: 126
comments powered by HyperComments
Загрузка...


© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus