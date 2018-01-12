​В Барнаул впервые приедет легендарный проект Enigma

19 марта в Барнауле впервые выступит всемирно известная группа Enigma. Коллектив посетит Барнаул в ходе большого мирового турне "Return" ("Возвращение").

Вокалист группы Эндрю Дональдс представит в Барнауле программу Golden Voices Of Enigma - не имеющее аналогов шоу с современными спецэффектами и инсталляциями. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для мирового турне.



Enigma - известнейший студийный проект, получивший мировое признание и подаривший миру ни с чем несравнимую сказочную музыку. В 1990 году его создал Мишель Крету. Его бывшая жена, певица Сандра, часто исполняла вокальные партии в композициях Enigma.

Дебютный альбом Enigma - MCMXC a.D. - на сегодняшний день разошелся по миру 25 миллионами копий. Благодаря синтезу григорианских хоралов, чарующему дыханию Сандры, гипнотической музыке с танцевальными ритмами, запоминающимся видеоклипам, проект сразу оказался в центре внимания, а сингл и альбом взлетели на вершины чартов.

Проект выпустил восемь студийных альбомов, 19 синглов и несколько сборников. И до определенного моменту существовал только как студийный, его участники не выступали с концертами, и никто не знал их в лицо.

Теперь мы увидим Эндрю Дональдса, ямайского регги-исполнителя, которого продюсировал сам Крету. Он исполнил композицию «Modern Crusaders» и ряд песен в альбомах группы с четвёртого по седьмой.

Крету задумывал проект как нечто таинственное. Он и сам не могу понять, что создает. "Никакие слова не могут объяснить музыку. Музыка объясняет себя. Слова и звуки подобны лучам прожектора. Они не показывают вам всего. Вы должны увидеть то, что находится между потоками света", - говорит Мишель.

Место: театр драмы

Время: 19 марта, 19:00

Цена билета: 1800-4500 рублей.