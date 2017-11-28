​В Барнауле бесплатно покажут фильм памяти Дмитрия Хворостовского

30 ноября в Барнауле пройдет эксклюзивный показ фильма-концерта "Музыкальная одиссея в Петербурге". Он посвящен известнейшему русскому баритону Дмитрию Хворостовскому, скончавшемуся 22 ноября.

Фильм "Музыкальная одиссея в Петербурге" представляет собой необычное путешествие по Северной столице. Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам Санкт-Петербурга и среди барочных интерьеров Петергофского и Юсуповского дворцов исполнят знаменитые произведения великих композиторов.

В концерт вошли сцены и арии из опер Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", Беллини "Норма", Верди "Симон Бокканегра", Рубинштейна "Нерон".

Идея создания "Музыкальной одиссеи в Петербурге" принадлежит известному дирижеру Константину Орбеляну. Режиссер-постановщик — Брайан Лардж, один из лучших в мире авторов музыкального кино. Мировая премьера фильма состоялась в конце 2010 года в США, российская версия была выпущена Невафильм Emotion в октябре 2011 года.

"Музыкальная одиссея в Петербурге" вернется в кинотеатры России еще раз, 30 ноября, предоставляя зрителям уникальную возможность почтить память великого русского артиста Дмитрия Хворостовского. Вход на сеансы свободный.

Место: кинотеатр "Мир", большой зал

Время: 19:00

Вход свободный.