​В Барнауле бесплатно покажут лучшие короткометражные фильмы из Казани

21 марта в 18:00 Молодежный центр кинематографистов Алтая и кинотеатр "Премьера" покажут фильмы молодых, независимых и талантливых кинорежиссеров Татарстана.

Сезон показа независимого кино из регионов России начался в феврале питерскими короткометражками, теперь на очереди Республика Татарстан. Программа подготовлена Дирекцией форума "Время кино" при поддержке Film Fest Club. В этот вечер в "Премьере" покажут работы участников и победителей Казанского международного кинофестиваля последних лет.



Отличительная особенность сборника "Сделано в Казани" - художественный отказ от вербальной речи, немногословные новеллы (некоторые практически без единого слова), которые коротко говорят о самом главном.

Хлопнул дверью и ушел

Режиссёр: Салават Юзеев, 2016

Один из фильмов комедийного цикла "Татарометражки", удачно сочетающий в себе минимум локаций, эмоциональную игру актеров, особенность татарского юмора и комичную ситуацию. Извечная битва полов, в которой нет победителей и проигравших. Даже если у тебя четыре жены – проблема одна и та же.

Фильм получил приз Казанского международного фестиваля мусульманского кино как лучший короткометражный игровой фильм и за лучшую мужскую роль.

№ 9

Режиссёр: Юрий Данилов, 2015

Одинокий композитор должен сочинить произведение, но вдохновение к нему не приходит. К тому же сосед по квартире сверху постоянно мешает ему. А в консерватории через несколько дней предстоит концерт в честь композитора.

Фильм-лауреат Казанского международного кинофестиваля в номинации "Дебют".

Как вызвать дьявола в домашних условиях



Режиссёр: Тимур Садыков, 2016

Одинокий, нигде не работающий Савелий решает поправить свои дела, вызвав дьявола. Но вместо дьявола к нему является сосед Аркаша. С бутылкой водки.

Фильм-лауреат международного кинофестиваля CFFF (Ellington, NY, USA)

Сухая река

Режиссёр: Алексей Барыкин, 2014

Короткометражный фильм по сценарию писателя Дениса Осокина ("Овсянки", "Небесные жены луговых мари", "Одя"). Это история о любви, которая разворачивается в необычном мире, полном причудливых ритуалов и символов. Сюжет фильма развивается без слов и полностью держится на изображении и актерской игре.

Фильм-призёр Каннского кинофестиваля (Short Film Corner), Казанского международного фестиваля мусульманского кино (приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон").

Половинки

Режиссёр: Байбулат Батуллин, 2017

За три дня до свадьбы к Евгению загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять долгожданную свадьбу? Жених и невеста старательно делают вид, что ничего особенного с ними не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днём становится всё труднее.

Представь



Режиссёр: Ильшат Рахимбай, 2017

Мулла и священник, которые служат в храмах соседних деревень, — родные братья. Разногласия родителей и личные обиды стали преградой между ними. Но с возрастом они начинают понимать, что уже ставший привычкой образ жизни надо менять. Смогут ли они простить друг друга?

Фильм получил приз Президента "За гуманизм в киноискусстве" на Казанском международном фестивале мусульманского кино.

После показа пройдет обсуждение увиденных работ, модераторами разговора выступят резиденты Молодежного киноцентра Алтая. Продолжительность киноальманаха - 98 минут. Вход свободный.