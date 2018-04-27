​В Барнауле феерично выступила питерская рок-фолк группа The Hatters

Самый модный музыкальный проект Санкт-Петербурга собрал в клубе самую разнородную аудиторию слушателей и фанатов: от самых маленьких любителей ютуб-героя и по совместительству скрипача и вокалиста группы Юрия Музыченко, до взрослых и степенных людей, пританцовывающих сидя за своими столиками.

За час до концерта все места возле сцены были заняты самыми преданными фанатами с телефонами в руках. Концерт начался с летящих со сцены в зрительный зал конфетти, и рук с телефонами на танцполе стало в разы больше.



И как бы ни просил Музыченко слушателей убрать телефоны и просто наслаждаться шоу, ничего не помогало. А ведь там было на что посмотреть. Шоу поистине можно назвать полноценной театрально-музыкальной постановкой. Помимо песен, прославивших "шляпников", звучали иронические стихи собственного сочинения от участницы группы Анны Музыченко, а в качестве инструментов дополнительно к основному ансамблю использовали всевозможный реквизит: вериги и жестяное ведро, старую стиральную доску и поварешки, деревянные счеты и бидоны.

Всего группа исполнила 15 композиций, среди которых "Да, со мной не просто", "Forever Young, Forever Drunk", "Сильная женщина", свою визитку "Russian Style" и другие.

Текст и фото: Александра Фоменко.