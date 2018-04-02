​В Барнауле готовятся к 24-часовому марафонскому заплыву в ледяной воде

7-8 апреля на Пионерском озере в посёлке Булыгино пройдёт 24-х часовой эстафетный марафонский заплыв "Доплыть до победы", сообщает Алтайская Федерация зимнего плавания "Белые медведи".

Такую акцию устроят во время Открытого чемпионата города по зимнему плаванию. В этом году акция посвящена 73-й годовщине Победы и 70-летию Всемирного Дня здоровья.

7 апреля состоится заплыв мужчин и женщин на 25 м (брасс и вольный стиль), мужчин на 50 м (брасс) и смешанная командная эстафета городов (вольный стиль) 4 х 25 м .

8 апреля - заплыв на 50 м мужчин и женщин (вольный стиль) и мужчин на 100 м (вольный стиль).

Заявки на участие принимаются до 6 апреля. Справки по телефонам: +7 913 082 0125, +7 963 500 6242.