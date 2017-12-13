​В Барнауле ищут актеров для съемок в новогодней сказке

В преддверии Нового года студия "Dyshes Video" приступает к съемкам короткометражного сказочного фильма, по мотивам сказки Николая Кузнецова "Кофе со вкусом". Авторы проекта организуют кастинг, так что барнаульцы могут поучаствовать в съемках.

"Кофе со вкусом" - это благотворительный проект: средства, собранные с премьерных показов фильма и продажи фирменного кофе, пойдут в помощь детям сиротам. По задумке авторов фильм должен показать детям и взрослым, что чудеса случаются, если верить и прилагать к их осуществлению какие-то усилия.

"В своё время слышал про эксперимент о влиянии эмоций на воду. О том, что вода впитывает разные чувства, которые испытываешь при контакте с ней, - говорит автор сказки Николай Кузнецов. - Вот я и подумал, что а почему бы не сделать так, чтобы люди, идя на работу, визуализировали свои эмоции в добавки для кофе, чтобы усиливать эффект своих эмоций и чувств.

Идея в том, что даже самые, казалось бы, незначительные поступки, могут иметь большой эффект на жизнь других людей. Стоит только лишь изменить своё отношение и нести позитив. И мы можем делать это каждый день. Это показывает бродяга баристе, а тот, в свою очередь, решает изменить привычные вещи для посетителей и дать им не то, к чему они привыкли, а то, что им больше всего необходимо в данный момент - добро, поддержку, надежду".

Особенность проекта в том, что участие в нем может принять любой житель города. 16 декабря пройдет кастинг актеров. Перед тем как прийти, нужно зарегистрироваться здесь. После окончания регистрации каждому будет назначено время определенное время для прохождения проб.

Барнаульцы могут попробовать себя в следующих ролях:





Водитель

Две подруги студентки

Два друга

Среднестатистический житель города

Обаятельная молодая женщина.

Дизайнеры - шесть человек

А также, для проекта нужная загадочная, волшебная собака.

На кастинг уже записались более 60 желающих, а так же два четвероногих друга на роль собаки. Кастинг пройдет с 12:00 до 16:00 на ул. Кулагина, 4. Подробности можно узнать в группе проекта ВК.