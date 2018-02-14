​В Барнауле начинается масштабный книжный фестиваль

15 февраля в Барнауле восьмой раз стартует фестиваль "Издано на Алтае". В краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова откроется большая экспозиция всех изданий, вышедших из печати в прошлом году.

Выставка насчитывает около 600 изданий, выпущенных на территории Алтайского края в 2017 году. Ожидается, что авторы и издательства по традиции будут активно пополнять выставку в ходе фестиваля, - именно так происходит все предыдущие 12 лет.

Познакомиться с многообразием печатной продукции региона всем желающим можно будет в течение полутора месяцев, до закрытия фестиваля, которое пройдёт 29 марта.



Для гостей торжественного открытия проведут интересные экскурсии по экспозиции. Кроме того, публике будут представлены книги, увидевшие свет по итогам конкурса на издание литературных произведений. Это "100 рифмованных мыслей" Марии Криксуновой, "До и после пьедестала" Натальи Шубенковой, "Теплая земля или моменты истории Павловского сереброплавильного завода" Александра Коленько и "Ермошка Добродей и волшебные часы" Юлии Нифонтовой. Познакомить аудиторию с книгами авторам помогут артисты Литературного театра.

Также на открытии объявят традиционный конкурс "Лучшая книга Алтая". Ежегодно жюри выбирает из всего "пополнения" книжного богатства края победителей в восьми номинациях. В этом году жюри возглавила начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова.

В этом году фестиваль совпал с юбилеем: "Шишковка" отмечает 130-летие со дня основания. Это значит, что здесь представят и ретроспекцию жизни библиотеки. Например, на открытии фестиваля здесь откроют стилизованную городскую площадь конца XIX века, и "газетчики" будут раздавать телеграфные листки с объявлением об открытии в Барнауле первой городской библиотеки с оригинальным текстом, сохранившимся с 1888 года.

В программе полуторамесячного форума – около 30 самых разных событий на нескольких площадках города и края.

Начало фестиваля в 15:00.