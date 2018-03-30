В Барнауле назвали лучшие книги Алтая, выпушенные в 2017 году

В библиотеке им. В. Я. Шишкова завершил работу XIII фестиваль «Издано на Алтае». Здесь огласили названия восьми самых достойных книг, выпущенных в регионе в 2017 году.





Лучшее краеведческое издание - монография "Дороги Алтайского края: от первых верст до наших дней" (Александр Дунец, Виктор Исаев, Мария Рыгалова, Максим Колокольцев).



Лучшее научное издание - пятитомное издание Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII - начала XX веков" (Валерий Скубневский, Валентина Кладова, Наталья Воробьева, Светлана Ермакова, Анастасия Тетерина, Ксения Паршина).

Лучший стихотворный сборник - "100 главных стихотворений" (Наталья Николенкова).

Лучшая книга для детей - антология "Алтайские писатели - детям" (Людмила Санкина, Эмилия Хомич, Лариса Зинченко, Ксения Паршина).

Лучшее художественное оформление книги - "Разное" (Алексей Шелепов).

Лучшая книга об истории и людях Алтайского края - "Записки провинциального чиновника второй половины XIX века" (Павел Афансасьев).

Лучший учебник Алтая - учебное пособие "Астрономия" (Илларион Галузо, Роман Опарин).

К 80-летию образования Алтайского края - "Юбилейный альбом. История Алтайского края в фотографиях" (совместный проект ТАСС и Управления связи массовых коммуникаций Алтайского края).