​В Барнауле в Ночь музеев проведут фотосессии с животными

В усадьбе ГМИЛИКА в Ночь музеев, 19 мая приют "Ласка" организует традиционную фотосессию с животными.

Чтобы получить отличные фотографии на память, нужно будет пожертвовать любую сумму от 50 рублей в копилку приюта. Также можно будет покататься на лошадях. Все вырученные средства пойду на содержание животных приюта "Ласка".

Фотографироваться с барнаульцами будут настоящие "знаменитости":

- борзые Бьяна и Забава, красивейшие аристократки самых благородных кровей

- хаски Орхан, Салют и Искра, ласковые и озорные ребята, которые просто обожают общение с людьми и готовы обнять всех и сразу, фотографироваться с ними смогут даже самые маленькие дети.

- знакомая многим лошадь Даяна и статный конь Сальвадор.

Гвоздём программы традиционно станет абсолютно ручная коза Верба, которая любит гулять на поводке и бегает за людьми.

Начало в 18:00.