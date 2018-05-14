​В Барнауле в Ночь музеев проведут фотосессии с животными

В усадьбе ГМИЛИКА в Ночь музеев, 19 мая приют "Ласка" организует традиционную фотосессию с животными.
Чтобы получить отличные фотографии на память, нужно будет пожертвовать любую сумму от 50 рублей в копилку приюта. Также можно будет покататься на лошадях. Все вырученные средства пойду на содержание животных приюта "Ласка".
Фотографироваться с барнаульцами будут настоящие "знаменитости":
- борзые Бьяна и Забава, красивейшие аристократки самых благородных кровей
- хаски Орхан, Салют и Искра, ласковые и озорные ребята, которые просто обожают общение с людьми и готовы обнять всех и сразу, фотографироваться с ними смогут даже самые маленькие дети.
- знакомая многим лошадь Даяна и статный конь Сальвадор.
Гвоздём программы традиционно станет абсолютно ручная коза Верба, которая любит гулять на поводке и бегает за людьми.
Начало в 18:00.