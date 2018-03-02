​В Барнауле открылась цветочная выставка Евгении Октябрь и ее учеников

Выставку "Дыхание весны" открыли в галерее "Бандероль". Все работы связаны с цветами, любовью и светом - то, что нужно для тех, кто устал от зимы. Созданные энергичными мазками масла, цветы будто оживают на картинах художницы Евгении Октябрь и её учеников.

"Идея выставки пришла месяц назад: посреди зимы нам захотелось яркости, свежести. Далеко ходить не пришлось – четыре раза в неделю эта яркость возникает у нас в галерее на уроках живописи", – поделилась Виктория Андронова, куратор выставки.



"Около десяти лет я провожу мастер-классы, –говорит художница Евгения Октябрь. – Учиться рисовать приходят люди разных профессий: юристы, бухгалтеры, врачи. Почти все они никогда не брали кисть в руки, но внезапно захотели попробовать себя в роли художника".

Некоторые ученики ходят к Евгении уже по 6-7 лет. Именно их практически профессиональные работы и собраны в галерее. Ученики опасались выставлять свои картины на обозрение публики, хотя гости галереи с восхищением отозвались о работах.

Сначала ученики Октябрь рисовали на заданную мастером тему, срисовывали готовые картины. Позже стали просить больше свободы. Так, постепенно, Евгения стала лишь немного направлять творческий потенциал художников. Теперь каждый ученик обладает своей техникой, особым стилем и мировосприятием.

Все работы Евгении Октябрь новые, картины её учеников написаны в разные периоды. Подобные выставки становятся своеобразным отчётом о проделанной работе, это уже третья по счёту. Следующую Евгения планирует открыть нескоро – примерно через полтора года, когда накопятся новые картины.

Задача, которую ставит перед собой художница, – быстро (буквально за три часа) научить любого человека живописи. "Быть педагогом очень трудно, – высказалась искусствовед Любовь Норгелене. – Художники вообще одиночки и эгоисты в хорошем смысле. Им нужны тишина и мольберт, так что таких, как Евгения, готовых терпеливо заниматься с учениками, очень мало".



Выставка "Дыхание весны" продлится до 18 марта. Вход свободный.

Текст и фото: Оксана Килина.