​В Барнауле открылась выставка ню-фотографий и парфюмерных композиций

В краевом художественном музее открыли международный интерактивный проект "Парфюмер" из Санкт-Петербурга. Эта выставка — уникальное соединение фотографий жанра ню и специально созданных авторских ароматов.

"Арт-центр" Санкт-Петербурга собрал работы 45 фотографов со всего мира (среди которых оказался и барнаульский фотохудожник Сергей Литовкин), которые постарались передать всю красоту женского тела в игре красок, света и тени.



Литовкин говорит, что не ожидал увидеть свои работы в проекте. Однако искусствоведы "Арт-центра" высоко оценили творчество фотохудожника. Одна из его моделей снята в густой траве у реки в районе санатория "Обь", вторая — на берегу протоки в Затоне, где, по признанию самого мастера, можно найти множество неповторимых сюжетов, в том числе и для ню.

Синтезировать искусство сейчас модно. По всему миру проходят живописные и графические выставки с музыкальными, поэтическими или хореографическими элементами. В проекте, представленном в художественном музее, зрителям предлагают подумать, возможен ли синтез фотографии и парфюмерного искусства, когда запах — это не просто иллюстрация изображения, но его равноценная часть.

Специалисты Гильдии парфюмеров несколько месяцев создавали уникальные ароматы. Они использовали более 400 веществ, чтобы наиболее точно отразить суть визуального ряда.

"Запах — это абсолютно аморфная, прозрачная субстанция, но он имеет огромную власть над человеком и способен вызывать в воображении объемные сцены, предупреждать об опасности, волновать, радовать", — говорят в "Арт-центре".

У каждой фотографии есть стойка с колбой, в которой хранится бумажный цветок, пропитанный ароматом. Одни обновляют каждый день, другие — несколько раз в неделю: вместе с выставкой на гастроли отправились десятки флаконов с "духами".



Открыв колбы, гости выставки могут ощутить запах хлеба и молока, утра в коммуналке, остановившихся часов, ночи в полнолуние, старых холстов, скорого поезда, мыльного пара в ванной, мха в тенистом лесу, лета и ветра. И соотнести ощущения от аромата с тем, что изображено на фото.



В экспозиции около 80 работ. Сотрудники музея говорят, что выставку не получится осмотреть за полчаса. Она стоит большего времени — на фотографиях обязательно откроются детали, которые не видны сразу. Чтобы легче было оценить каждый аромат, советуют периодически нюхать кофейные зерна, которые могут перебить предыдущий запах.



"Когда мы монтировали выставку и все колбы были открыты, сюда было трудно зайти. Мне кажется, у меня нос опух, — говорит куратор выставки Светлана Артюхова. — Но наутро все развеялось. Запахи не остаются надолго. Это единственная выставка, по которой мы не будем водить экскурсии. Пусть у каждого посетителя будут личные свободные ассоциации".

Выставка будет работать до 7 января 2018 года. Она имеет возрастное ограничение 18+, и ее не рекомендуют посещать людям с повышенной чувствительностью к запахам.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Зайкова.