​В Барнауле открылась выставка скворечников, лопат и веселых картинок

В галерее "Бандероль" открыли выставкы "Дом душевных историй, или Общежитие № 96". Это тандем двух замечательных художниц - Ольги Бересты и Екатерины Витвиновой. "Уголок весны" - так характеризуют композицию выставки сами авторы.

Название "Общежитие №96" несет в себе несколько смыслов: тут и объединение двух творцов, у которых дни рождения 6 и 9 апреля, и то, что все мы живем в своего рода социальном общежитии и тесно связанны друг с другом.



Картины Екатерины Витвиновой заставляют приглядеться, у каждого полотна - свой сюжет и множество вариантов интерпретации. В них много деталей и нюансов, которые несут всё новые смыслы.

Работы Ольги Бересты - декоративные лопаты и скворечники - вполне отражают главный посыл выставки: все пространство вокруг нас должно быть наполнено красотой, уютом и теплотой. Они украшены сердцами и ветками, миниатюрными птичками, куклами и плетеных платьях, даже детскими сандалиями.

На открытии выставки посетителям подготовили сюрприз, по всему залу с потолка свисали веревочки с бумажными конвертами, вместе с посетителями художницы сорвали послания, в них оказались сувениры и милые жизненные советы. Многие отметили некую магию, ведь получили подходящие именно им наставления, например: "Не жди халявы. Нет её!" или "У тебя есть только ты. И весь мир".



Особую атмосферу на выставке помогла создать группа "Молочный поезд".



Текст и фото: Элла Маркосян.