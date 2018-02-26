В Барнауле открыли большую выставку скрапбукинга

Музей "Город" открыл большую выставку посвященную скрапбукингу — искусству изготовления и оформления семейных или личных фотоальбомов.

Участники выставки — Елена Домашкина, Анна Бурмистрова, Наталья Мордвинова , Евгения Арефьева, Татьяна Гребенникова, Ирина Первухина, Ольга Нарышкина — представили работы в самых разных стилях.

Кому-то нравится украшать альбомы кружевами и цветами, а кому-то шестеренками и болтами. Здесь можно увидеть настоящие произведения искусства в стилях Фристайл, Рустик, Шебби шик, Винтаж, Микс-медиа, Гранж, Стимпанк.

Гости выставки могли пообщаться с авторами за чаем и выиграть альбомы ручной работы.

Фото: Ольга Толочкова.