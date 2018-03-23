​В Барнауле открыли сказочную выставку о заколдованных лесах

В арт-галерее "Бандероль" открыли выставку барнаульской художницы Натальи Дрилёвой "Заколдованный лес".

Наталья любит рисовать с раннего детства. В своих картинах художница чаще всего отражает сюжеты народных сказок. Кроме того, она иллюстрирует и воплощает на бумаге задумки своих друзей. Ранее у Натальи с мужем Игорем было два выставочных проекта, посвященных местным музыкальным группам.



Художница признается, что творчество Игоря влияет и на ее работы: "Часто иллюстрирую песни и стихи мужа. А иногда бывает и наоборот: я делаю иллюстрацию на какое-либо произведение, а Игорь пишет на нее песню. Последний год использую в своих работах четыре цвета: белый, черный, золотой, серебряный. Эту идею тоже переняла из серии графических работ мужа "Осколки воспоминаний", — поделилась художница.

Сильнее всего автора вдохновляют славянская мифология и поэзия. Среди работ художницы можно найти иллюстрации к сказкам Ремизова, к стихам Лорки, Китса и Пушкина. Наталья изучает русскую народную художественную культуру, поэтому отдельная глава ее творчества — фольклор. На картинах можно увидеть образы мирового древа, вещих птиц и другие отсылки к славянской мифологии.

"Когда работаю над композицией, стараюсь изобразить все не сюжетно, а в виде метафорического образа. Все мои работы очень символичны. На них в изобилии можно увидеть знаки и предметы, которые несут в себе различные значения. Обилие деталей в картинах — не случайность, они все несут в себе разные смыслы. Таким образом, мои иллюстрации можно прочитать, как книгу", — говорит автор.

На работы Натальи повлияли иллюстраторы Иван Билибин и Джон Кен, известные художники. Последний отражает на бумаге детские страхи. "Он использует архаичные образы, которые есть у нас всех в подсознании. В его манере нет ничего замысловатого, однако иллюстрации способны вызывать сильнейшие эмоции, от любопытства до древнего ужаса. Эти темы мне тоже близки", — рассказала художница.

Чуть меньше года Наталья занимается татуировками, поэтому иногда она перерабатывает картины в эскизы. Автор признается, что татуировки — это скорее работа, поэтому точек пересечения с творчеством не так уж много. Однако некоторые картины уже можно увидеть на людях.

На открытии "Заколдованного леса" гости получили в подарок красивые авторские наклейки. В день открытия в галерее звучала авторская музыка. Выступили Игорь Дрилёв и Костя Стрельников из группы "Три дня до весны".

Текст: Константин Санталов

Фото: Анна Зайкова.