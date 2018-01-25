​В Барнауле открыли выставку, посвященную Ычмухрю

Самый смешной и непосредственный герой барнаульской арт-сцены -космический лягушонок Ычмухрю - предстал в галерее "Бандероль" в самых разных формах: рисунки, комиксы, арт-объекты, мультипликация, инсталляция, детское творчество.

Ычмухрю уже 15 лет. Всё началось в Новоалтайском художественном училище, где студент Михаил Чурилов купил игрушку и придумал ей имя. Через пару лет учащиеся 33-го профучилища решили нарисовать эту лягушку в индивидуальных техниках.



"Все через „Ы“" - это вторая персональная выставка ычмухристов. Общим для выставленных работ стал концептуализм и соединение изображения и текста.

У Ычмухристов полно поклонников. Это и студенты колледжа АлтГУ, которые уже создали сотни рисунков, и художники города, и детская студия мультипликации "Карандаши". В этот раз, например, Роман Ведяйкин сделал картонные инсталляции.

Вокруг героя образовались мифы и легенды, их рассказывают в своем творчестве адепты этого наивного направления. По выставочным работам можно проследить за жизнью космического лягушонка, которая, оказывается, гораздо интереснее, чем у многих людей. Одни истории будут понятны самым маленьким зрителям, другие - только взрослым людям с хорошей эрудицией.



Михаил Чурилов представил гостям выставки "первоисточник" - оригинальную фигурку, купленную 15 лет назад. Он рассказал, что у студентов во времена появления лягушонка почти совсем не было денег на еду и они спасались недорогими развесными вафлями. "Невозможно по-настоящему понять Ычмухрю, если не съесть хотя бы одну вафлю", - уверен Михаил.

В "Бандероли" можно полакомиться вафлями, выпить чаю, купить комиксы и самому нарисовать Ычмухрю. Волшебство в том, что независимо от художественных навыков рисующего (или их полного отсутствия), картина обязательно будет замечательной, ведь, как говорят, Ычмухрю не может не получиться.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Ольга Толочкова.

