​В Барнауле открыли выставку жутких викторианских портретов

В музее "Город" открылась выставка "Призрачные воспоминания". Это 39 портретов викторианской эпохи, обработанных в технике стерео-варио так, что с определенного угла зрения на них проявляются другие, жуткие изображения.

Их создал американский фотохудожник Эдвард Аллен. Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стереокартинки. Так что зритель видит милые лица, которые при наклоне головы превращаются в упырей и вурдалаков.



Мертвецы предстают во всей красе: с выбитыми зубами, окровавленными ртами, пустыми глазницами или, что еще страшнее, просто с гнилыми глазами. Исчезнувшие девочки снова качаются на своих лошадках в детской комнате, а на лестницах появляются призрачные женские фигуры.

На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Из сопровождающих фотографии надписей мы узнаем, например, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще, а "дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть". Вообще, в этом семействе все друг друга разными способами поубивали и покусали, навеки оставив между миром живых и мёртвых.

Половину историй придумал сам автор картин, половину - барнаульские устроители выставки, все эти мини-рассказы одинаково страшные.

Для пущего эффекта картины и потолок затянули бутафорской паутиной, а посреди зала положили надгробную плиту. Кстати пришлось и большое старинное зеркало из фондов музея и доска для спиритических сеансов. В звучащей на выставке музыке посетители узнают саундтреки к самым страшным фильмам.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Дмитрий Соколов.