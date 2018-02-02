​В Барнауле открылся первый аттракцион, где можно всё порвать и сломать

В Барнауле открылся первый антистрессовый аттракцион для тех, кто хочет успокоить нервы и выпустить пар. Необычный способ борьбы со стрессом через разрушения и выплеск энергии предлагают организаторы игры "Устрой дестрой".

Для того чтобы предотвратить стресс, существуют сотни давно проверенных методов: кто-то посещает психолога, кто-то занимается спортом, кто-то медитирует, практикует аутотренинг и прочее. С начала этого года у барнаульцев появился альтернативный способ ликвидировать стресс в процессе разрушительной, но, тем не менее, развлекательной, игры, где можно сломать всё, что попадется на глаза.



Каждого участника игры, а их может быть от двух до четырех человек, тщательно подготавливают: одевают в специальные защитные костюмы, очки, плотно прилегающие к лицу, и каски. После этого игроки могут выбирать "оружие". В боевом арсенале «Устрой дестрой» есть биты, кувалды, молотки, гвоздодёры и прочее.

Игроки заходят в импровизированную жилую комнату, в которой есть различные предметы быта - мебель, посуда, бытовая техника, даже книги и журналы. Впрочем, некоторые в современной жизни почти не используются, например, видеомагнитофон и видеокассеты. Какой бы раритетной вещь не казалась, крушить, громить, рвать и кидать в комнате можно все.

"Мы разгромили все за 16 минут, - говорит Ольга Коркина, одна из немногих, кто уже попробовал себя в роли разрушителя. - Сложнее всего, конечно, было разбить телевизор. Он поддался не с первого раза, только после того, как в него полетела бутылка. Вот где надо выпускать пар и просто веселиться. Здорово!".



Весь процесс крушения можно записать на видео и поделиться им с друзьями. Убирать за собой ничего не нужно, это организаторы берут на себя. И главное, тут можно орать что есть мочи.

Аттракцион имеет несколько вариантов. Например, здесь вам предложат креативно уничтожить фотографию недруга или бывшего возлюбленного. Ее можно не просто порвать, а расстрелять или утопить. Есть вариант аренды "комнаты разрушений" на весь день. Тут можно просверлить стены, вымазать их краской, что-нибудь взорвать или поджечь. Намусорить. Ну и всё сломать, конечно.

Для небольшой компании до трех человек подойдет аттракцион продолжительностью один час. Хотя организаторы говорят, что редко кто в состоянии махать кувалдой в течение часа. Тут предоставят реалистичную комнату со всеми предметами быта. Или офис, такой, что его точно захочется разгромить.За отдельную плату можно "докупить" то, что вы ещё хотите разбить. Например, если оказалось, что силы еще есть и вам срочно нужен второй телевизор.



"Идея устроить такую игру пришла ко мне спонтанно, а впервые я задумался об этом вообще году в 2007-м, - рассказывает организатор "Устрой дестрой" Алексей Фурсов. - Когда-то давно я узнал о том, что в Японии, где отмечается один из самых высоких уровней суицидов в мире, практикуется подобного рода развлечение, снимающее стресс. И сначала этого года я решил воплотить эту идею в жизнь. Конечно, у нас так остро не стоит проблема самоубийств, но людям необходимо разряжаться психологически".

У Фурсова далеко идущие планы. От крушения мелочёвки он планирует перейти к более масштабным формам: "Как только найдутся желающие, я планирую вот прям взять и загнать сюда машину. И разбить ее. Это кайф!".

Цена вопроса: от 990 до 25 тыс рублей в зависимости от "реквизита". Записаться на игру и узнать подробности можно на сайте, в группе Вконтакте или Инстаграм.

Текст и фото: Александра Фоменко.