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​В Барнауле откроют фотовыставку и запустят "сердечный" проект "Тебе письмо"

2017/11/27 11:49

28 ноября в День благотворительности, который еще называют "Щедрым вторником" фонд "Облака" откроет большую фотовыставку, которая отражает все острые социальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам фонда.


В галерее "Проспект" представлены лучшие работы фотографов фонда за три года. "Это не просто фотографии, это мгновения помощи, мгновения радости, мгновения, когда происходит встреча с милосердием и рождается надежда", - говорят в фонде.

Каждый гость может по своему желанию сделать пожертвование в копилку фонда на программу помощи малоимущим и многодетным семьям, в которых матери одни воспитывают своих маленьких детей в непростых условиях.



Для гостей "Облака" подготовили новый проект "Тебе письмо". Любой человек, который хочет донести слова поддержки, любви, заботы и тепла одинокой матери, сироте, маленькому ребенку в приюте, может подойти к специальному столику, который будет установлен в галерее, и написать письмо подопечным "Облаков".

Письмо, возможно, поведает о вашей личной истории преодоления тяжелых моментов в жизни, или просто будет содержать добрые слова, живые строчки, которые наполнят получателя письма надеждой. Послание можно будет заклеить в специально подготовленные конверты и сверху написать, кому именно оно адресуется:

  • ребенку в приют Солнышко,
  • бездомному, живущему на улице,
  • матери, которая одна воспитывает ребенка с ДЦП,
  • матери, живущей в заброшенном доме,
  • одиноким старикам, брошенным на улице и теперь живущим в приюте.
  • сироте, у которого почти нет близких друзей.


До 10 декабря волонтеры фонда рассортируют письма по программам и доставят адресатам вместе с новогодними подарками.

Выставка будет открыта ежедневно на четвертом этаже торгового центра с 10:00 до 20:00 и продлится до 5 декабря. Вход бесплатный.

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