​В Барнауле откроют фотовыставку и запустят "сердечный" проект "Тебе письмо"

28 ноября в День благотворительности, который еще называют "Щедрым вторником" фонд "Облака" откроет большую фотовыставку, которая отражает все острые социальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам фонда.

В галерее "Проспект" представлены лучшие работы фотографов фонда за три года. "Это не просто фотографии, это мгновения помощи, мгновения радости, мгновения, когда происходит встреча с милосердием и рождается надежда", - говорят в фонде.



Каждый гость может по своему желанию сделать пожертвование в копилку фонда на программу помощи малоимущим и многодетным семьям, в которых матери одни воспитывают своих маленьких детей в непростых условиях.

Для гостей "Облака" подготовили новый проект "Тебе письмо". Любой человек, который хочет донести слова поддержки, любви, заботы и тепла одинокой матери, сироте, маленькому ребенку в приюте, может подойти к специальному столику, который будет установлен в галерее, и написать письмо подопечным "Облаков".

Письмо, возможно, поведает о вашей личной истории преодоления тяжелых моментов в жизни, или просто будет содержать добрые слова, живые строчки, которые наполнят получателя письма надеждой. Послание можно будет заклеить в специально подготовленные конверты и сверху написать, кому именно оно адресуется:



ребенку в приют Солнышко,

бездомному, живущему на улице,

матери, которая одна воспитывает ребенка с ДЦП,

матери, живущей в заброшенном доме,

одиноким старикам, брошенным на улице и теперь живущим в приюте.

сироте, у которого почти нет близких друзей.

До 10 декабря волонтеры фонда рассортируют письма по программам и доставят адресатам вместе с новогодними подарками.

Выставка будет открыта ежедневно на четвертом этаже торгового центра с 10:00 до 20:00 и продлится до 5 декабря. Вход бесплатный.