​В Барнауле откроют выставку лопат, скворечников и картинок с чудиками

11 апреля в 18:00 в "Бандероли" откроется выставка яркого творческого тандема Кати Витвиновой и Оли Бересты. Ее назвали "Дом душевных историй, или Общежитие номер 96". В программе обещают картины, лопаты, скворечники, украшения, сюрпризы.

Авторы выставки - два оригинально мыслящих человека, у каждого из которых свой взгляд на мир, свои мысли и фантазии. Творчество их объединило, сблизило и стало неким общежитием. Они вместе населяют это общежитие образами, персонажами, историями, оно наполняется и разрастается с каждым днем.



Образы картин Кати Витвиновой - это удивительный мир, наполненный чудаковатыми человечками, странными зверьками и предметами. Он кажется слишком шумным, но, приглядевшись, начинаешь понимать, что персонажам картин Кати в этой суете очень уютно.

В каждой картине есть своя история, персонажи всегда проживают маленькую жизнь прямо на глазах у зрителя. Эти истории, наивные и смешные, напомнят о простых и добрых вещах.

Олю Бересту называют "мастер на все руки". Она создает уникальные декоративные вещи. На выставке можно увидеть в первую очередь её скворечники. В этих оригинальных домиках для птиц хочется остаться самому - такие они уютные и родные. Скворечники Оля украшет мозаикой, рисунками, коллажами и другими всевозможными вещами.

На открытии выступит группа "Молочный поезд". Вход свободный.